H ιταλική ομάδα θα μπορούσε να γιορτάσει στο Σίλβερστον το πρώτο βάθρο του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή με την κόκκινη αγωνιστική φόρμα.

Η Ferrari αποκάλυψε πως η απώλεια των δεδομένων GPS καθ’ όλη τη διάρκεια του GP Μεγάλης Βρετανίας 2025 ήταν καθοριστικός παράγοντας για το ότι ο Λιούις Χάμιλτον δεν ανέβηκε στο βάθρο στην πρώτη του εμφάνιση στο Σίλβερστον ως οδηγός της Scuderia.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε 4ος, βάζοντας τέλος στο εντυπωσιακό σερί 12 διαδοχικών παρουσιών στο βάθρο στο Grand Prix Μ. Βρετανίας. Παρότι τερμάτισε μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ, ο Χάμιλτον έχασε την 3η θέση από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ της Sauber, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

To κρίσιμο λάθος της Ferrari

Καθώς η πίστα στέγνωνε μετά τη βροχή του 12ου γύρου, ο Χάμιλτον βρισκόταν κοντά στον Χούλκενμπεργκ και πίεζε για την τρίτη θέση. Στον 41ο γύρο, η Ferrari δοκίμασε undercut καλώντας τον για αλλαγή σε σλικ ελαστικά. Όμως η πίστα παρέμενε υγρή σε κάποια σημεία και ο Χάμιλτον βγήκε φαρδιά στις Στροφές 3-4 (Village) στον πρώτο του γύρο με τα σλικ, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ο Χούλκενμπεργκ μπήκε στον επόμενο γύρο, βγήκε μπροστά με πλεονέκτημα και το διατήρησε μέχρι την καρό σημαία.

O επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ δήλωσε: «Φέραμε στα pits τον Χάμιλτον ίσως ένα γύρο νωρίτερα. Χάσαμε τα δεδομένα από GPS, ήμασταν στα τυφλά. Νομίζω πως μπορεί κανείς να πει τώρα ότι μπήκαμε ίσως έναν γύρο πολύ νωρίς, ειδικά αφού ο Χάμιλτον βγήκε εκτός στις στροφές 3-4 και έχασε 4-5 δευτερόλεπτα εκεί. Νομίζω ότι ήταν ο Φερνάντο Αλόνσο που μπήκε πρώτος και ήταν ήδη ταχύτερος σε κάποια σημεία από τους οδηγούς με ενδιάμεσα ελαστικά».

A tale of two races, a good effort in changeable conditions 🌧️ 🇬🇧 pic.twitter.com/jGpElodUyO