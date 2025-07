O Γερμανός δεν μπορούσε να πιστέψει πως κατέκτησε το πρώτο του βάθρο στη Formula 1 στον αγώνα του Σίλβερστον.

Αγώνας ιστορικής σημασίας αποδείχθηκε το Grand Prix Μ. Βρετανίας για τον Νίκο Χούλκενμπεργκ. Ο οδηγός της Sauber κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, το οποίο ήταν το παρθενικό της καριέρας του.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό καθώς ξεκίνησε τον αγώνα από την προτελευταία θέση.

Gabi was the first to congratulate Nico 🤜🤛 #F1 #BritishGP @stakef1team_ks pic.twitter.com/o8FCjH5Z0W

Εμφανώς συγκινημένος μετά τον αγώνα ο Χούλκενμπεργκ δήλωσε: «Νιώθω φοβερά. Πέρασε πολύς καιρός μέχρι να ανέβω στο βάθρο. Πάντα ήξερα πως μπορούσα να το καταφέρω και η ομάδα. Πέτυχα αυτό το αποτέλεσμα από την τελευταία θέση, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πως έγινε όλο αυτό, είναι πολύ σουρεαλιστικό σε μεικτές συνθήκες. Δίναμε μάχες σε όλο τον αγώνα σε δύσκολες συνθήκες, προσπαθούσαμε να επιβιώσουμε. Κάναμε τις σωστές επιλογές, είχαμε τα σωστά ελαστικά τη σωστή στιγμή και δεν κάναμε λάθη. Είναι τρομερό».

Ερωτηθείς σχετικά με το πότε άρχισε να συνειδητοποιεί πως θα κατακτήσει το πρώτο του βάθρο, ο Γερμανός είπε:

«Ήμουν σε άρνηση μέχρι και το τελευταίο pit-stop. Όταν άκουσα πως είχαμε μεγάλη διαφορά από τον Χάμιλτον κάνοντας ένα γύρο πιο αργά pit-stop σκέφτηκα πως όλα ήταν καλά. Είχα πίεση όταν με έφτανε, ήταν ένας έντονος αγώνας, αλλά δεν… σπάσαμε, δεν κάναμε λάθη. Σκέφτηκα πως θα τα έδινε όλα αλλά ήταν η μέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος».

He started P19 and finished P3! 💪



A remarkable race and an incredible journey for @HulkHulkenberg 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/1djJWJJyGy