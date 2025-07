Μουρίνιο: «Η Ferrari είναι η Ρεάλ της F1, αν δεν κερδίζεις δεν έχεις περίοδο χάριτος»

Ο Πορτογάλος τεχνικός βρέθηκε στο Σίλβερστον για το Grand Prix Μ. Βρετανίας και σχολίασε την πίεση που έχουν οι οδηγοί και τα στελέχη της Scuderia.

Ούτε στο Σίλβερστον, την πίστα όπου ο Λούις Χάμιλτον μετρά 9 νίκες, ήρθε η πρώτη φετινή επιτυχία της Scuderia Ferrari. Σε βρεγμένο οδόστρωμα η SF-25 ήταν απρόβλεπτη, κάτι που ανέφερε ο εμφανώς απογοητευμένος Βρετανός οδηγός.

Για το πόσο επηρεάζεται η ιταλική ομάδα της Formula 1 όσο δεν κερδίζει, ρωτήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο στο περιθώριο του Grand Prix Μ. Βρετανίας. Ο Πορτογάλος τεχνικός της Φενέρμπαχτσε ανέφερε ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στη Ferrari και την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. «Η Ferrari είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Formula 1. Αντιμετωπίζεις την πίεση κερδίζοντας, όταν όμως δεν το κάνεις θα πρέπει να έχει τη δύναμη να αντισταθείς πιστεύοντας στον εαυτό σου και ψάχνοντας περίοδο χάριτος που είτε οι οπαδοί ούτε οι ιδιοκτήτες σού δίνουν», δήλωσε στο ιταλικό δίκτυο SkySports.

