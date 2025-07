O Ολλανδός έφθασε τις 44 pole position με τη Red Bull Racing, όσες είχε και ο Σεμπάστιαν Φέτελ με την αυστριακή ομάδα.

Στο Σίλβερστον για το βρετανικό Grand Prix της Formula 1 βρίσκεται ο Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές και στη συνέχεια ήταν αυτός που ανέλαβε να παραδώσει το τρόπαιο της pole position στον νικητή, Μαξ Φερστάπεν.

You’re the Special One of Silverstone now! 🙌😏#F1 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/IkNZqY3xVv