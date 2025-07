Σε έναν αγώνα που διεκδίκησε το βάθρο μέχρι τέλους, ο Βρετανός πολυπρωταθλητής της Formula 1 δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος από την αίσθηση του μονοθεσίου του.

Ούτε η αγαπημένη του πίστα, το Σίλβερστον, δεν κατάφερε να δώσει στον Λιούις Χάμιλτον το πρώτο του βάθρο ως οδηγός της Ferrari. Ο Βρετανός επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής τερμάτισε τέταρτος στον αγώνα, μη μπορώντας να απειλήσει στο τέλος τον ηρωικό Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος πανηγύρισε το πρώτο βάθρο της καριέρας του μετά από 239 Grand Prix.

Ο αγώνας εξελίχθηκε υπό μεικτές καιρικές συνθήκες, με τον Χάμιλτον να παλεύει να κρατήσει την SF-25 εντός πίστας, καθώς αποδείχθηκε ιδιαίτερα απρόβλεπτη και δύσκολη στις βρεγμένες συνθήκες. Τα λάθη που έκανε, λόγω αυτής της αστάθειας, αποδείχθηκαν καθοριστικά για το αποτέλεσμα, καθώς έμοιαζε πως έδινε περισσότερες μάχες με το μονοθέσιο παρά με άλλους οδηγούς.

