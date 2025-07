Ποιος είναι ο ορθός δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι οδηγοί της Formula 1 για να φτάσουν στη νίκη στη μάχη του Σίλβερστον; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο 12ος αγώνας της Formula 1 για το 2025 είναι λίγες στιγμές μακριά, με ομάδες και οδηγούς να προετοιμάζονται για το Grand Prix Μ. Βρετανίας, το οποίο αναμένεται συναρπαστικό και απρόβλεπτο. Τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου μας έδωσαν πρώτη εικόνα για το τι θα δούμε στον αγώνα των 52 γύρων που ακολουθεί.

Ο σημερινός αγώνας είναι ο πρώτος του Ιουλίου και η μάχη θα είναι συναρπαστική. Ο καιρός είναι από τις πρωινές ώρες άστατος και δεν αποκλείεται η βροχή να παίξει σημαντικό ρόλο περιπλέκοντας τα πράγματα.

