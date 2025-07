O Ολλανδός της Red Bull Racing χάλασε τα σχέδια της McLaren αλλά και του Λούις Χάμιλτον για pole position στο βρετανικό Grand Prix της Formula 1.

Την 44η pole position της καριέρας του στη Formula 1 και τέταρτη φετινή σημείωσε στο Σίλβερστον ο Μαξ Φερστάπεν. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τον τέλειο γύρο στο τέλος του Q3 και πήρε εξασφάλισε την πρώτη θέση στο grid της Κυριακής (5 μμ, ώρα Ελλάδας). Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing είχε πάρει επίσης την pole στο Σίλβερστον το 2021 και το 2023.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE AT SILVERSTONE!!! 🇬🇧👊 #F1 #BritishGP pic.twitter.com/EhPn2Uoo2z

Δίπλα του θα έχει τον Όσκαρ Πιάστρι, ενώ τη δεύτερη σειρά συνθέτουν δύο Βρετανοί, ο Λάντο Νόρις και ο Τζορτζ Ράσελ. Στο 5-6 οι δύο οδηγοί της Scuderia Ferrari, Λούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Με 8 λεπτά να απομένουν για την λήξη της πρώτης περιόδου, ο Φράνκο Κολαπίντο έχασε τον έλεγχο του πίσω μέρους της Alpine, όταν πέρασε άγαρμπα πάνω από τα κερμπ. Το μονοθέσιο του Αργεντινού κατέληξε στην έξοδο της τελευταίας στροφής και λίγο αργότερα οι αγωνοδίκες διέκοψαν προσωρινά την περίοδο με κόκκινες σημαίες.

Here's the moment Colapinto went off 🎥#F1 #BritishGP pic.twitter.com/SZRKRBPhJ2