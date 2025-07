Δείτε πώς θα παραταχθούν οι μονομάχοι της Formula 1 στο πεδίο μάχης του Σίλβερστον για το 12ο Grand Prix της φετινής αγωνιστικής σεζόν.

Μονάχα λίγες ώρες απέμειναν για την εκκίνηση του Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας. Ο 12ος αγώνας της φετινής χρονιάς της Formula 1 αναμένεται με αγωνία και οι κατατακτήριες δοκιμές οι οποίες έγιναν το Σάββατο μας έδωσαν μία συναρπαστική κατάταξη.

Η σημερινή μάχη στο Σίλβερστον, εκεί που ξεκίνησαν όλα για την F1 πριν από 75 χρόνια θα έχει διάρκεια 52 γύρους.

Από θέση ισχύος θα εκκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. O Ολλανδός οδηγός έκανε μία εντυπωσιακή επίδοση στο Q3 και πήρε την 44η pole της καριέρας του. Το έργο του δεν θα είναι εύκολο μιας και δίπλα του θα εκκινήσει ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing. O πρωτοπόρος της βαθμολογίας θέλει να επιστρέψει στις νίκες και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τον εντός έδρας της βρετανικής ομάδας.

