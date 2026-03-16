Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον ξεκίνησε με νίκη μια ιστορική χρονιά (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε και πάλι το ταξίδι μας στο παρελθόν και τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας. Σήμερα θα μάθουμε τι έγινε σε πολλές εκδόσεις των 12 Ωρών του Σίμπρινγκ. Στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε τι έγινε σε δύο πρεμιέρες στην Αυστραλία, θα θυμηθούμε ένα μαθητή του Κόλιν Τσάπμαν, έναν καλτ ήρωα με ένα απίθανο ρεκόρ και την περιπέτεια του Νάιτζελ Μάνσελ με τη McLaren. Επιπλέον γνωρίζουμε έναν σταρ του WRC και μαθαίνουμε για ένα διάσημο photo finish στο NASCAR.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1935, γεννήθηκε ο Πίτερ Ντε Κλερκ. Ο Νοτιοαφρικανός εργάστηκε για τον αείμνηστο Κόλιν Τσάπμαν, πριν κάνει το ντεμπούτο του στη Formula 1 το 1965 με ένα αυτοσχέδιο μονοθέσιο της Alfa Romeo. Αγωνίστηκε στο GP Νότιας Αφρικής το 1969 και το 1970, δίχως όμως να εντυπωσιάσει.

Σαν σήμερα το 1943, γεννήθηκε ο ξακουστός Χανς Χάιερ. Έπειτα από καριέρα μηχανικού στη Mercedes-Benz, o Γερμανός που μεγάλωσε δίπλα στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ, ξεκίνησε να αγωνίζεται σε πρωταθλήματα αυτοκινήτων τουρισμού τη δεκαετία του ’60. Αργότερα μεταπήδησε στους αγώνες αντοχής και σε θεσμούς με αγωνιστικά Group C. Μέχρι την απόσυρσή του το 1989, ο Χάιερ έτρεξε σε σχεδόν 1000 αγώνες, αλλά έχει μείνει στην ιστορία για έναν συγκεκριμένο.

Το Grand Prix Γερμανίας τoy 1977 για τη Formula 1, οδήγησε ένα μονοθέσιο της Penske για την αδύναμη ομάδα της ATS, αλλά η απειρία του στα μονοθέσια αυτά, δεν του επέτρεψε να προκριθεί στον αγώνα. Ωστόσο, βγήκε από τα pits χωρίς να τον καταλάβουν οι κριτές (!) και πήρε την εκκίνηση. Χρειάστηκε να περάσουν 10 γύροι και να εγκαταλείψει με πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων μέχρι να αντιληφθούν οι αγωνοδίκες την αντικανονική του παρουσία. Ο Χάιερ αποκλείστηκε από τα αποτελέσματα και είναι πλέον κάτοχος ενός μοναδικού στατιστικού, καθώς είναι ο μόνος οδηγός στη Formula 1 που μετράει αποκλεισμό, εγκατάλειψη και αποτυχία πρόκρισης στον ίδιο αγώνα.

Σαν σήμερα το 1963, γεννήθηκε ο Χεσούς Πούρας. Ο Ισπανός σάρωσε τα πάντα στις μικρές εθνικές κατηγορίες ράλλυ και προβιβάστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (WRC) στις αρχές των 90s. Τα πρώτα χρόνια της πορείας του στον κορυφαίο αυτό θεσμό τον είδαμε να αγωνίζεται με τη Lancia, τη Ford και τη SEAT, μέχρι να καταλήξει στη Citroën το 1997. Έκτοτε, εκμεταλλευόμενος την ιδιαίτερη δυναμική του Xsara ακόμα και σε υποδεέστερες εκδόσεις του, εξελίχθηκε σε έναν ταχύτατο οδηγό στα ασφάλτινα ράλλυ.



Μάλιστα, το 2001 σημείωσε και την μοναδική του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας στον Γύρο της Κορσικής. Ωστόσο, οι επιδόσεις του επισκιάστηκαν από τον ανερχόμενο τότε Σεμπαστιέν Λεμπ και τελικά αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα τέλη του 2002.

Σαν σήμερα το 1991, μπροστά σε ένα πλήθος 80.000 θεατών, διεξήχθησαν οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Ο αγώνας ξεκίνησε σε ψυχρές συνθήκες και τελείωσε υπό βροχή. Έπειτα από αμέτρητες αλλαγές στην πρωτοπορία, νικήτρια αναδείχθηκε η Nissan με το #83 NTP-90 των Τζεφ και Γκάρι Μπράμπαμ και του Κόνορ Ντέιλι.

Σαν σήμερα το 1995, η ομάδα της McLaren ανακοίνωσε την προσωρινή αντικατάσταση του Νάιτζελ Μάνσελ από τον Μαρκ Μπλαντέλ για τους πρώτους αγώνες της σεζόν. Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής του 1992 και πρωταθλητής του CART στις ΗΠΑ το 1993, είχε κάνει κάποιους σποραδικούς αγώνες με τη Williams για το 1994, κερδίζοντας μάλιστα στην Αυστραλία. Το 1995 είχε σκοπό να επιστρέψει μόνιμα στο grid με την McLaren, αλλά διαπιστώθηκε πως το cockpit της νέας MP4/10 ήταν υπερβολικά στενό για τη σωματοδομή του.



Κατά την περίοδο των χειμερινών τεστ, ο Μάνσελ έκανε πολύ λίγους γύρους γιατί ήρθε αντιμέτωπος με πόνους στα πόδια του. Ο Μπλαντέλ έτρεξε στους πρώτους δύο αγώνες μέχρι να αναδιαμορφωθεί το μονοθέσιο, με τα μετριότατα αποτελέσματα σε Ίμολα και Βαρκελώνη να ωθούν τον Μάνσελ οριστικά εκτός Formula 1.

Σαν σήμερα το 2002, ξεκίνησε η νέα σεζόν στο πρωτάθλημα αντοχής του ALMS, με τις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Audi κέρδισε στην κατηγορία LMP900 και συνολικά τον αγώνα για τρίτη διαδοχική χρονιά. Νικητές αναδείχθηκαν οι Τζόνι Χέρμπερτ, Ντίντο Καπέλο και Κρίστιαν Πεσκατόρι με το #2 Audi R8 της Champion Racing. Το #1 R8 αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα κι έτσι στο βάθρο βρέθηκαν τα αγωνιστικά των Panoz και Rilley & Scott.

Σαν σήμερα το 2003, ο αγώνας 400 Mιλίων του Ντάρλινγκτον για τη μεγάλη κατηγορία του NASCAR, προσέφερε ένα επικό και photo finish. Οι Ρίκι Κρέιβεν και Κερτ Μπους έδωσαν μια τρομερή μάχη στους τελευταίους γύρους, έχοντας μάλιστα επαφές. Τελικά νικητής αναδείχθηκε ο Κρέιβεν με διαφορά μόλις 2 χιλιοστών του δευτερολέπτου.

Σαν σήμερα το 2008, ξεκίνησε η νέα σεζόν στη Formula 1, με το GP Αυστραλίας. Ο αγώνας στο Άλμπερτ Παρκ είδε μόλις 6 μονοθέσια να τερματίζουν, με τη νίκη να καταλήγει στη McLaren του παγκόσμιου πρωταθλητή για εκείνη τη χρονιά, Λιούις Χάμιλτον. Δεύτερος τερμάτισε ο Νικ Χάιντφελντ για την BMW-Sauber και τρίτος ο Νίκο Ρόσμπεργκ της Williams, στο πρώτο του βάθρο στη Formula 1. Ο Ρούμπενς Μπαρικέλο της Honda ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 6η θέση στην 250η του εκκίνηση, όμως αποκλείστηκε λόγω παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη όταν έκλεισε το pit-lane κατά την περίοδο του τελευταίου Αυτοκινήτου Ασφαλείας.

Έτσι οι Καζούκι Νακατζίμα, Σεμπαστιέν Μπουρντέ και Κίμι Ράικονεν προβιβάστηκαν στις βαθμολογούμενες θέσεις, παρόλο που οι δύο τελευταίοι δεν είχαν πάρει καν την καρό σημαία (είχαν συμπληρώσει το 95% των γύρων που απαιτούνται για να πάρουν κατάταξη).

Σαν σήμερα το 2013, ο αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ διοργανώθηκε για τελευταία φορά στα πλαίσια του ALMS, σηματοδοτώντας έτσι την τελευταία εμφάνιση μέχρι νεωτέρας για τα πρωτότυπα LMP1. Η Audi Team Joest, με τα δύο της υβριδικά R18 e-tron quattro πήρε τη νίκη στον ιστορικό αγώνα για 11η φορά στην ιστορία της. Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, έκανε εύκολα το 1-2 και η νίκη κατέληξε στο πλήρωμα των Μαρσέλ Φέσλερ, Μπενουά Τρελουγιέ και Όλιβερ Τζάρβις. Πέντε γύρους πίσω τερμάτισε η Lola B12/60 της Rebellion Racing για την τρίτη θέση του βάθρου, με τους Νικ Χάιντφελντ, Νιλ Γιάνι και Νικολά Προστ.

Σαν σήμερα το 2014, το Grand Prix Αυστραλίας φιλοξένησε ξανά την πρεμιέρα της σεζόν στο Άλμπερτ Παρκ, σηματοδοτώντας παράλληλα το ξεκίνημα της υβριδικής εποχής στη Formula 1. Η δραματική αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς των μονοθεσίων οδήγησε σε εποχή κυριαρχίας της Mercedes, η οποία μονοπώλησε και τον αγώνα με τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Ο poleman Λιούις Χάμιλτον, εγκατέλειψε μετά από μόλις τρεις γύρους με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στους Ντάνιελ Ρικάρντο και Κέβιν Μάγκνουσεν να πάρουν, όπως φαινόταν αρχικά, τα πρώτα βάθρα της καριέρας τους. Ωστόσο, ο νεοφερμένος στη Red Bull Racing Αυστραλός αποκλείστηκε λίγες ώρες αργότερα λόγω υπέρβασης του ορίου ροής καυσίμων.

Έτσι, ο πρωτάρης στη McLaren Μάγκνουσεν, προβιβάστηκε στη δεύτερη θέση, με το βάθρο να συμπληρώνεται από τον πολύπειρο Τζένσον Μπάτον. Αυτά έμελλε να είναι και τα τελευταία βάθρα για τους δύο οδηγούς στο σπορ.

Σαν σήμερα το 2019, μία μέρα μετά τον αγώνα 1000 Μιλίων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC), η πίστα του Σίμπρινγκ φιλοξένησε και τον διαχρονικό αγώνα 12 ωρών στο πλαίσιο του αμερικανικού πρωταθλήματος της IMSA. Παρά το φαινομενικό τους μειονέκτημα στις κατατακτήριες δοκιμές έναντι της Acura και της Mazda, τα αγωνιστικά DPi της Cadillac αποδείχθηκαν πιο αξιόπιστα κάνοντας κατάληψη το βάθρο. Η ομάδα Action Express Racing έκανε το 1-3, με νικητές τους Έρικ Κάραν, Φελίπε Ναστ και Πίπο Ντεράνι στο #31. Ανάμεσα στα δύο αγωνιστικά τερμάτισε το #10 Cadillac της Wayne Taylor Racing με τους Τζόρνταν Τέιλορ, Ματιέ Βαξιβιέ και Ρέγκνερ Βαν Ντερ Ζάρντε.

Φωτογραφίες: imagenesf1/X