O Βρετανός οδηγός της Ferrari ανέφερε ότι ένα λάθος στην τελευταία στροφή τού στέρησε μία θέση στην πρώτη σειρά του grid.

Η δέκατη νίκη του Λούις Χάμιλτον στο Σίλβερστον δύσκολα θα σημειωθεί φέτος, όμως παρά την 5η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μ. Βρετανίας ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 δεν τα... βάφει μαύρα.

Απίστευτα λόγια από τον Λεκλέρ: «Είμαι ένα μάτσο σκ@τ@, αυτό είμαι»

Ο Βρετανός οδηγός της Scuderia Ferrari ανέφερε ότι θα ονειρευτεί απόψε ότι ανεβαίνει στο βάθρο μπροστά στους συμπατριώτες και αύριο στον αγώνα (εκκίνηση στις 5 μμ, ώρα Ελλάδας) θα προσπαθήσει να το κάνει πραγματικότητα. Παράλληλα παραδέχτηκε ότι ένα λάθος στην τελευταία στροφή στις κατατακτήριες δοκιμές του στέρησε μία θέση στην πρώτη σειρά του grid.

