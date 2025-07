Τρομερά εκνευρισμένος με την εμφάνισή του στις κατατακτήριες του Grand Prix Μ. Βρετανίας ήταν ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari.

Από την 6η θέση του grid θα εκκινήσει στο Grand Prix Μ. Βρετανίας ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Scuderia Ferrari δεν κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός στο Q3 και να διεκδικήσει την pole position, η οποία κατέληξε στα χέρια του Μαξ Φερστάπεν.

Εμφανώς εκνευρισμένος μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο Λεκλέρ ακούστηκε να βρίζει τον εαυτό του στον ασύρματο: «Γαμ@τ@, γαμ@τ@. Είμαι ένα μάτσο σκ@τ@, αυτό είμαι!».

📻 | Charles Leclerc Post-Quali Team Radio:

“FK FK FK FK! FK THAT! SO FING SHT I AM. I AM SO F**ING SHT. THAT’S WHAT I AM!” 😵‍💫



The passion. The frustration. The pressure.

Charles wearing his heart on his sleeve – tough session, but never count him out. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/GTN1lriSbK