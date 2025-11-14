Σαν Σήμερα: Ο πρώτος τίτλος του Φέτελ κόντρα σε όλους και σε όλα (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει το μεγάλο τελικό της Formula 1 που είδαμε το 2010 στο Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται μάλιστα για έναν εκ των πιο ανατρεπτικών τελικών, με τρεις εκ των τεσσάρων διεκδικητών του τίτλου να μένουν στην ιστορία για διαφορετικούς λόγους. Επιπλέον, θα θυμηθούμε έναν εκ των τελευταίων αγώνων της σεζόν του 2021. Στο MotoGP, η Ducati κατέκτησε πριν από δύο χρόνια έναν πολύ σημαντικό τίτλο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2010, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1. Ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν 23 χρονών και 133 ημερών, καταρρίπτοντας το αντίστοιχο ρεκόρ που είχε σημειώσει ο Λιούις Χάμιλτον το 2008 (23 χρονών και 301 ημερών). Ο Γερμανός εκκίνησε από την pole position και κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τις McLaren των Λιούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον.

Πιο πίσω, διεκδικητές του τίτλου, Φερνάντο Αλόνσο και Μαρκ Ουέμπερ είχαν έναν καταστροφικό αγώνα. Ο Αυστραλός μπήκε νωρίς για αλλαγή ελαστικών και στη Ferrari ακολούθησαν το παράδειγμα των «ταύρων» για να μην χάσουν θέση στην πίστα. Ωστόσο δεν υπολόγισαν στον Βιτάλι Πετρόφ της Renault, ο οποίος είχε μπει στην αρχή του αγώνα για αλλαγή ελαστικών. O Αλόνσο κόλλησε πίσω από τον Ρώσο και δεν κατάφερε να τον προσπεράσει ποτέ. Τερμάτισε στην 7η θέση και έχασε τον τρίτο του τίτλο για μόλις 4 βαθμούς. Αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας της Bridgestone μέχρι σήμερα στο σπορ.

Σαν σήμερα το 2021, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βραζιλίας της Formula 1. Στο τριήμερο αυτό προκάλεσε αίσθηση ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε αποκλειστεί εκ των υστέρων από τις κατατακτήριες δοκιμές και κέρδισε το GP έχοντας εκκινήσει μόλις δέκατος! Για να το πράξει αυτό, έπρεπε να κάνει το ένα προσπέρασμα μετά το άλλο έναντι του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Μαξ Φερστάπεν.

Οι δυο τους έδωσαν μια μάχη για «γερά» νεύρα, με τον Ολλανδό να ωθεί κατά πολύ εκτός πίστας τον Βρετανό στη στροφή 4. Παρά τις προσπάθειες του Φερστάπεν, ο Χάμιλτον εν τέλει τον προσπέρασε στον 59ο γύρο και έφτασε σε μία άκρως σημαντική νίκη. Η Mercedes έκανε ένσταση για να δεχθεί ποινή ο Φερστάπεν, θεωρώντας πως ώθησε εκτός πίστας τον Χάμιλτον, όμως οι αγωνοδίκες απέρριψαν το αίτημα αυτό. Έτσι, ο Ολλανδός έμεινε μπροστά από τον τρίτο Βάλτερι Μπότας στα αποτελέσματα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2021, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Βαλένθια, ο τελευταίος αγώνας του MotoGP στη σεζόν. Με το πρωτάθλημα αναβατών να έχει καταλήξει στον Φάμπιο Κουαρταραρό, η Ducati ήθελε όσο τίποτα να εξασφαλίσει τον τίτλο στους κατασκευαστές. Με μία εμφάνιση κυριαρχίας, η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2-3, με τον Πέκο Μπανάια να κερδίζει μπροστά από τους Χόρχε Μαρτίν και Τζακ Μίλερ.

Ωστόσο, αυτός ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία για έναν άλλο λόγο. Ήταν το τελευταίο Grand Prix του Βαλεντίνο Ρόσι στο αγαπημένο του MotoGP. O Ιταλός τερμάτισε στη 10η θέση με τη δορυφορική Yamaha, ενώ μετά τον τερματισμό το κλίμα ήταν συναισθηματικά φορτισμένο.

Φωτογραφίες: sebvettelnews/Twitter-X