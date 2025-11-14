Ο Ολλανδός οδηγός τη Red Bull Racing δεν παραδέχεται συχνά λάθη του, όμως μία στιγμή από το φετινό πρωτάθλημα του έχει μείνει στο μυαλό.

Σε μία ασυνήθιστη κίνηση προχώρησε ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός οδηγός έκανε την αυτοκριτική του για τη φετινή σεζόν της Formula 1, η οποία εστιάζει σε ένα συμβάν από την αρχή της χρονιάς.

Αυτό για το οποίο μετανιώνει ο Φερστάπεν στο φετινό πρωτάθλημα ήταν η επαφή που είχε με τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1 στην Ισπανία. Το συμβάν μεταξύ των δύο είχε δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις, παρά την ποινή 10 δευτερολέπτων που δέχθηκε ο οδηγός της Red Bull Racing.

Όταν ο Φερστάπεν απογοήτευσε τον εαυτό του

Μιλώντας στο ViaPlay, ο Φερστάπεν ανέφερε ότι, παρότι αντιμετώπισε δυσκολίες με το φετινό μονοθέσιο, είναι «ευχαριστημένος» με τη χρονιά του.

«Είμαι χαρούμενος με τη σεζόν μου. Το μοναδικό σημείο κριτικής είναι η κατάσταση στη Βαρκελώνη. Αυτό που συνέβη εκεί φυσικά δεν ήταν καλό, αλλά προήλθε από το γεγονός ότι πραγματικά νοιάζομαι. Θα μπορούσα απλώς να πω ‘το αυτοκίνητο δεν είναι γρήγορο, το αφήνω’, αλλά δεν το έκανα», ανέφερε αρχικά.

Επιπλέον ανέφερε πως όλα όσα είχαν προηγηθεί τον είχαν βγάλει εκτός εαυτού: «Δεν μπορώ να δεχτώ από τον εαυτό μου ότι δεν έδωσα το 100%. Δεν μπορώ να μπω στο μονοθέσιο και να δώσω μόνο το 80%. Πρέπει να ξέρω ότι έκανα ό,τι μπορούσα. Ήμουν θυμωμένος με ό,τι έγινε στην επανεκκίνηση, μετά στη στροφή 1, και έπειτα έρχεται το μήνυμα στο ράδιο ότι πρέπει να δώσω πίσω τη θέση. Εκείνη τη στιγμή, όλα έγιναν κόκκινα».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αυτή η αντίδραση δεν ήταν σωστή, προσθέτοντας πως έχει μάθει από το περιστατικό: «Δεν ήταν καλό, και μαθαίνεις από αυτό. Παρόμοιες στιγμές πιθανότατα δεν θα ξανασυμβούν. Μπορεί να βρεθείς σε παρόμοια κατάσταση, αλλά πλέον έχεις μάθει».

Χαρούμενος με την απόδοσή του στο 2025

Η δύσκολη εμφάνισή του στο Ίντερλαγκος, όπου ξεκίνησε από το pit-lane και τερμάτισε στο βάθρο, ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της χρονιάς του. Παρότι πλέον η διαφορά των 49 βαθμών από τον Λάντο Νόρις φαίνεται απλησίαστη, ο Φερστάπεν θεωρεί ότι προσωπικά είχε μια θετική σεζόν.

«Από πλευράς απόδοσης, είμαι ευχαριστημένος. Ειδικά στις κατατακτήριες είμαι πιο ικανοποιημένος με τον εαυτό μου και αυτό ήταν ένα από τα πιο αδύναμα σημεία μου όταν ξεκίνησα την καριέρα μου», ανέφερε ο 28χρονος.