Περιχαρής για την κατάκτηση της pole position στο Σίλβερστον ήταν ο Ολλανδός της Red Bull Racing, μία εβδομάδα μετά την κακή εμφάνιση στην Αυστρία.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Μ. Βρετανίας είχαν την υπογραφή του Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο Q3 και πήρε την 44η pole της καριέρας του.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε τελευταίος προσπάθεια και κατάφερε να ξεπεράσει τις McLaren των Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις.

Pole position belongs to Max! 💥



A blistering lap puts him P1 on the grid, Yuki starts P12 and is ready to charge 💪



Results 🏁: Max 👊, PIA, NOR, RUS, HAM, LEC, ANT, BEA, ALO, GAS#F1 || #BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/MsyCnBWnUY