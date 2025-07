Στο περιθώριο των εορτασμών για τα 75 χρόνια ιστορίας της Formula 1, o CEO του σπορ, Στέφανο Ντομενικάλι μαζί με οδηγούς βρέθηκαν στην Ντάουνινγκ Στριτ σε μία ξεχωριστή εκδήλωση.

Η Formula 1 γιορτάζει φέτος 75 χρόνια από την ίδρυσή της και το Ηνωμένο Βασίλειο, η χώρα όπου όλα ξεκίνησαν, βρέθηκε στο επίκεντρο των εορτασμών, λίγες ημέρες πριν από το Grand Prix στο Σίλβερστον. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, συναντήθηκε με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό σερ Κιρ Στάρμερ στη Ντάουνινγκ Στριτ για να τιμήσουν το παρελθόν και να συζητήσουν το μέλλον του σπορ στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Ντέρεκ Τσανγκ (CEO της Liberty Media), ο Υπουργός Επιστήμης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Πίτερ Κάιλ, η Υπουργός Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού Λίζα Νάντι, καθώς και αρκετοί βουλευτές.

Το «παρών» έδωσαν και γνωστοί οδηγοί της Formula 1 όπως οι Κάρλος Σάινθ, Άλεξ Άλμπον, Εστεμπάν Οκόν και Όλι Μπέρμαν, όπως και κορυφαία στελέχη ομάδων, όπως οι Τότο Βολφ (Mercedes) Τζέιμς Βάουλς (Williams), Φλάβιο Μπριατόρε (Alpine), Τζόναθαν Γουίτλι (Sauber), Άντι Κάουελ (Aston Martin) και Αγιάο Κομάτσου (Haas).

