Ο κόσμος της Formula 1 ετοιμάζεται, δίχως διακοπή, για το επόμενο αγωνιστικό τριήμερο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Σίλβερστον.

Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή με το Grand Prix Μ. Βρετανίας το τριήμερο 4/6 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο Σίλβερστον για τον 12o αγώνα της σεζόν και πρώτο του Ιουλίου.

Ο αγώνας του Σίλβερστον σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του πρώτου μισού της φετινής αγωνιστικής σεζόν της F1.

Γνωρίστε την πίστα

Ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο Σίλβερστον το 1950. Έκτοτε η πίστα έχει καθιερωθεί στο καλεντάρι σε πολλές διαφορετικές μορφές. Η σημερινή διαδρομή έχει μήκος 5.891 μέτρα και αποτελείται από 18 στροφές.

Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 52 γύρους. Τις περισσότερες νίκες τις έχει κατακτήσει ο Λιούις Χάμιλτον με 9 στο σύνολο. Νικητής το 2024 ήταν ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σε έναν επικό αγώνα, ενώ το ρεκόρ πίστας το κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με το 1:27,097.

A list of legends 👊



Lewis Hamilton's 2024 victory was his ninth British Grand Prix win, meaning he tops the list of Brits to have won on home soil 🏆#F1 #BritishGP pic.twitter.com/pPblJvA5dV July 1, 2025

Η McLaren ξεφεύγει στο πρωτάθλημα

Στον αγώνα της Αυστρίας είδαμε τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να κυριαρχούν στον αγώνα και να δίνουν μια εντυπωσιακή μάχη για τη νίκη. Η McLaren Racing έχει αυτή τη στιγμή το ταχύτερο μονοθέσιο και οι αντίπαλοί της ψάχνουν τρόπο να τη σταματήσουν.

Στο Σίλβερστον αναμένεται να δούμε αναβαθμίσεις από τις ομάδες, με ορισμένες να παρουσιάζουν τα τελευταία τους πακέτα στη σεζόν. Μένει να δούμε πόσο και αν θα ανακατευτεί η τράπουλα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα «παιχνίδια» του καιρού.

The ultimate taxi ride? 😮‍💨



Nigel Mansell gives Ayrton Senna a lift back to the Silverstone pits in 1991 after Senna's McLaren broke down 👏#F1 #BritishGP pic.twitter.com/wo4NOJNKMV July 1, 2025

Τα ελαστικά του GP Μ. Βρετανίας

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Σίλβερστον. Πρόκειται για πιο μαλακές γόμες σε σχέση με αυτές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, κάτι το οποίο μπορεί να ανακατέψει τις στρατηγικές των ομάδων.

Η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα

To GP Μ. Βρετανίας θα μεταδοθεί ζωντανά σε ΑΝΤ1 και ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 12ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα GP Μ. Βρετανίας σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 4 Ιουλίου

14:30-15:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

18:00-19:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 5 Ιουλίου

13:30-14:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 6 Ιουλίου

17:00 – Αγώνας (LIVE 16:30)

Φωτογραφίες: Red Bull Racing/X