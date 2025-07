Ο Γάλλος οδηγός της Toyota δεν ακολουθεί πλήρες αγωνιστικό πρόγραμμα και έτσι μειώνονται οι πιθανότητες να κατακτήσει τον ένατο παγκόσμιο τίτλο.

Μετά τη δεύτερη θέση στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και τη νίκη στην Power Stage, ο Σεμπαστιάν Οζιέ μείωσε στους 9 βαθμούς τη διαφορά από τον πρωτοπόρο Έλφιν Έβανς. Ο 41 ετών Γάλλος θα ήταν το πρώτο φαβορί για τον φετινό τίτλο - που θα ήταν ο ένατος στην τεράστια καριέρα του - αν αποφάσιζε να ακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμα του WRC.

Ο λόγος; Το είχε πει ξεκάθαρα στο Gazzetta πριν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις του 2023: «Προτιμώ να βλέπω τον γιο μου να μεγαλώνει από έναν ακόμα τίτλο».

Ο Οζιέ πείστηκε από τα στελέχη της Toyota Gazoo Racing να περιορίσει τις καλοκαιρινές του διακοπές και μετά το... ρεπό στο Ράλλυ Εσθονίας που ακολουθεί (17-20 Ιουλίου) να λάβει μέρος στο Ράλλυ Φινλανδίας (31 Ιουλίου - 3 Αυγούστου).

«Το καλοκαίρι μου δεν θα είναι τόσο ελεύθερο όσο είχα σχεδιάσει αρχικά. Εδώ και λίγο καιρό σκεφτόμουν ότι το να λάβω μέρος στο Ράλλυ Φινλανδίας θα ήταν κάτι όμορφο. Πέρσι ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας για μένα, με τη δεύτερη νίκη μου εκεί», ανέφερε ο Οζιέ σε μαγνητοσκοπημένο του μήνυμα.

Small update for you about my summer plans 😉🇫🇮 pic.twitter.com/viEOyoZSzJ