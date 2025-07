Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής αναγκάζεται να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι στο στήσιμο της SF-25 το οποίο δεν είναι της αρεσκείας του.

Μετά το Grand Prix Αυστρίας, ο Λιούις Χάμιλτον αποκάλυψε πως προσάρμοσε το set-up του πιο κοντά σε αυτό του Σαρλ Λεκλέρ. Αυτό κάτι που τον βοήθησε να μειώσει τη διαφορά από τον teammate του στη Ferrari και τερμάτισε στην 4η θέση τον αγώνα.

Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε τις αναβαθμίσεις που βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα της Scuderia. Μάλιστα σημείωσε την καλύτερη φετινή του επίδοση σε κατατακτήριες δοκιμές και ισοφάρισε το καλύτερο φετινό του αποτέλεσμα σε αγώνα της Κυριακής. Παρότι ένα λάθος στον τελευταίο γύρο του Q3 κόστισε στον Χάμιλτον μία πιθανή θέση στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ο Χάμιλτον ήταν λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Λεκλέρ, ο οποίος ήταν 2ος.

Ο Χάμιλτον παραδέχτηκε ότι η σύγκλιση στο set-up που προτιμάει ο Λεκλέρ τον βοήθησε στην επίδοση του Σαββάτου, καθώς ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο με «καλύτερη βάση»:

«Το set-up μου είναι πιο κοντά στον Σαρλ, ναι. Εκείνος οδηγεί με τρομερή υπερστροφή. Ο τρόπος με τον οποίο κάνει το πίσω μέρος να γλιστράςι δεν προκαλεί φθορά στα ελαστικά. Όταν εγώ κάνω το ίδιο, έχω τεράστια φθορά στα ελαστικά. Είναι κάτι που πρέπει να το συνηθίσεις. Ο Κάρλος [Σάινθ] έκανε δύο χρόνια για να το μάθει. Εγώ δεν θέλω να περιμένω τόσο».

Ωστόσο, με τον Λεκλέρ να τερματίζει 9 δευτερόλεπτα μπροστά, ο Χάμιλτον γνωρίζει ότι χρειάζεται ακόμα δουλειά για να φτάσει στο επίπεδο του teammate του: «Ακόμα χάνουμε έδαφος. Χάνουμε οκτώ με εννιά δευτερόλεπτα σε σχέση με τον Σαρλ. Αυτό δεν είναι αρκετό».

