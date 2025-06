Επιστροφή στις νίκες για τον Βρετανό της McLaren μετά το Μονακό, με μία θαυμάσια εμφάνιση στο Red Bull Ring και μοναδικό αντίπαλο τον teammate του.

Το Grand Prix Αυστρίας, ο ενδέκατος της Formula 1 στο 2025 εξελίχθηκε σε μία ενδοοικογενειακή μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren. Έπειτα από 70 συναρπαστικούς γύρους νικητής αναδείχθηκε ο Λάντο Νόρις έπειτα από μία άκρως συναρπαστική μάχη με τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι.

Οι δύο οδηγοί έδωσαν εξαιρετική μάχη στο πρώτο stint του αγώνα, καθώς εναλλάσσονταν στην πρωτοπορία, όμως ο Βρετανός έμεινε μπροστά. Στο τέλος ο Αυστραλός καταδίωξε με όλο του το ταλέντο τον teammate του, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Έτσι ο Νόρις έφτασε στην τρίτη του φετινή νίκη.

Ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari κατέκτησε την 3η θέση και επέστρεψε στο βάθρο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον έδωσε στην ιταλική ομάδα το 3-4.

Από τον αγώνα εγκατέλειψε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing μόλις στον πρώτο γύρο. Ο Ολλανδός στάθηκε άτυχος μιας και είδε τον Κίμι Αντονέλι της Mercedes να τον εμβολίζει στη στροφή 3 και να τον θέτει εκτός αγώνα.

Το δράμα ξεκίνησε από το γύρο σχηματισμού. Ο Κάρλος Σάινθ δεν μπόρεσε να ξεκινήσει το μονοθέσιό του, καθώς είχε κολλήσει το κιβώτιο ταχυτήτων.

Η Διεύθυνση Αγώνα αποφάσισε να παρατείνει τη διαδικασία εκκίνησης για 10 λεπτά. Τη στιγμή που συνέβη αυτό, το μονοθέσιο του Σάινθ «ζωντάνεψε» και ο Ισπανός επέστρεψε στα pits. Την ώρα που διέσχιζε το pit-lane τα πίσω φρένα του μονοθεσίου του πήραν φωτιά. Η ζημιά στο μονοθέσιο του Σάινθ ήταν τέτοια που ο Ισπανός δεν κατάφερε να πάρει εκκίνηση.

Ως αποτέλεσμα η διάρκεια του αγώνα μειώθηκε στους 70 γύρους.

Στην εκκίνηση, οι οδηγοί της McLaren έκαναν εξαιρετική εκκίνηση και έστριψαν στις θέσεις 1 και 2. Πίσω, οι οδηγοί της Ferrari είχαν κακό πέταγμα, με τον Ράσελ να βρίσκεται μπροστά από τον Χάμιλτον.

Στη στροφή 3 όμως είχαμε την επαφή που άλλαξε τον αγώνα. Ο Αντονέλι πάτησε πολύ αργά το φρένο, μπλόκαρε τον εμπρός τροχό του και χτύπησε τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing με αποτέλεσμα να βγει στην πίστα το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Η ζημιά που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν και οι δύο οδηγοί.

Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποχώρησε στο τέλος του τρίτου γύρου με τη McLaren να είναι στο 1-2 και τη Ferrari στο 3-4. Ο Ράσελ ήταν 5ος και πίσω του ακολουθούσαν οι: Γκασλί, Άλμπον, Μπορτολέτο, Λόσον και Αλόνσο.

O Ράσελ επιτέθηκε στον Χάμιλτον με τους δύο να δίνουν μία ωραία μάχη, όμως ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έμεινε μπροστά.

Στον 6ο γύρο ξεκίνησε η μάχη των οδηγών της McLaren, με τον Πιάστρι να είναι στο DRS του Νόρις και να μην ξεκολλάει. Την ίδια ώρα η διαφορά από τις δύο Ferrari άρχισε να αυξάνεται με γοργό ρυθμό. Στον 11ο γύρο ο Πιάστρι πέρασε στη στροφή 3 τον Νόρις, με τον Βρετανό να απαντά μία στροφή αργότερα. Οι δύο έδωσαν αρκετό χώρο ο ένας στον άλλο και ο Νόρις παρέμεινε μπροστά.

Η μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της McLaren συνεχίστηκε, με τους δύο να μονομαχούν και πάλι στον 15ο γύρο ενώ η διαφορά από τις Ferrari άνοιγε συνεχώς. Στον 20ο γύρο ο Πιάστρι βούτηξε στην εσωτερική της στροφής 4 δίχως όμως να καταφέρει να περάσει.

Στο τέλος του γύρου ο Νόρις μπήκε για αλλαγή ελαστικών στη σκληρή γόμα. O Πιάστρι απάντησε στο τέλος του 24ου γύρου ώστε να έχει πιο φρέσκα ελαστικά για να επιτεθεί στη συνέχεια. Η διαφορά των οδηγών της McLaren όμως είχε εκτοξευθεί στα 6 δευτερόλεπτα.

Στη Ferrari απάντησαν με τους Λεκλέρ και Χάμιλτον στους επόμενους δύο γύρους, όμως έπρεπε να «καθαρίσουν» την κίνηση των Αλόνσο και Χατζάρ. Πριν την αλλαγή ελαστικών η διαφορά του Λεκλέρ από τον Νόρις ήταν 6 δλ. και μετά ήταν 12 δλ.

Οι μάχες στις πίσω θέσεις ήταν μεγάλες και στον 31ο είχαμε επαφή ανάμεσα στους Κολαπίντο και Τσουνόντα στη στροφή 4. Ο οδηγός της Red Bull Racing είχε ζημιά στην εμπρός αεροτομή και έπεσε τελευταίος, ενώ πήρε και «δώρο» ποινή 10 δλ.

Στα μισά του αγώνα η πρώτη 10άδα είχε ως εξής: Νόρις, Πιάστρι, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Ράσελ, Μπορτολέτο, Χούλκενμπεργκ, Οκόν, Γκασλί και Μπέρμαν.

Ο Πιάστρι με τα πιο φρέσκα ελαστικά και τη βοήθεια της κίνησης έριξε τη διαφορά στα 3,3 δλ στον 41ο γύρο. Οι δύο Ferrari ήταν πλέον εκτός κάδρου, με τη στρατηγική των «κόκκινων» να είναι ιδιαίτερα υποτονική.

Με τους γύρους να περνούν, η διαφορά μεταξύ των Νόρις και Πιάστρι άρχισε να αυξάνεται, όμως ο Αυστραλός ήταν σε κοντινή απόσταση. Η Ferrari ξεκίνησε πρώτη το «χορό» της δεύτερης αλλαγής ελαστικών με τον Λεκλέρ στον 50ο γύρο.

Ο Νόρις μπήκε στον 52ο γύρο και ο Πιάστρι στον 53ο γύρο και βγαίνοντας από τα pits τον καθυστέρησε η μάχη των Κολαπίντο και Τσουνόντα, με τον οδηγό της McLaren να πατάει εκτός πίστας. Η διαφορά των δύο οδηγών της McLaren με 15 γύρους για το τέλος ήταν στα 3,3 δλ.

