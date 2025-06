Ο Εσθονός οδηγός της Hyundai πανηγύρισε μετά από ένα εξαντλητικό τριήμερο στα ελληνικά βουνά.

Την 22η νίκη της καριέρας του στο WRC και πρώτη φετινή, σημείωσε ο Οτ Τάνακ. Ο 37χρονος Εσθονός της Hyundai Motorsport νίκησε για πρώτη φορά στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, κερδίζοντας 30 βαθμούς και πλησιάζοντας στους 12 την κορυφή της βαθμολογίας του WRC.

Victory at last! 🙌



Ott Tänak and Martin Järveoja take their first win of the 2025 season with a crushing performance at EKO Acropolis Rally Greece!#WRC | #AcropolisRally 🇬🇷 pic.twitter.com/YGOoB457yD