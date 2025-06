Νεβίλ στο Gazzetta: «Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν ήταν ποτέ εύκολο, ειδικά φέτος»

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024 μίλησε στο gMotion για τη φετινή εμπειρία στον ελληνικό αγώνα και τις δυσκολίες που προκάλεσαν τα ελαστικά.

Η τρίτη νίκη του Τιερί Νεβίλ στην Ελλάδα δεν ήρθε φέτος. Ο Βέλγος οδηγός της Hyundai ταλαιπωρήθηκε με κλαταρίσματα ελαστικών από την Παρασκευή και ποτέ δεν μπήκε πραγματικά στην υπόθεση διεκδίκησης της νίκης στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η οποία κατέληξε στον teammate του, Οτ Τάνακ.

O 37χρονος Νεβίλ – που κέρδισε στην Ελλάδα το 2022 και το 2024 – απομακρύνθηκε και άλλο από την κορυφή της βαθμολογίας και είναι δύσκολο να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο οδηγών που κατέκτησε πέρυσι.

«Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις δεν ήταν ποτέ εύκολο και ειδικά φέτος. Είμαστε χαρούμενοι όταν ολοκληρώνεται και έχουμε τερματίσει», δήλωσε στο gMotion by Gazzetta.

Όλο το τριήμερο ο Νεβίλ δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την αντοχή των ελαστικών της Hankook στις γεμάτες πέτρες ειδικές διαδρομές των ελληνικών βουνών. «Δεν μπορείς να έχεις κανέναν έλεγχο στην εξέλιξη του αγώνα. Συμβαίνουν π.χ. κλαταρίσματα ελαστικών. Νομίζω οφείλονται κυρίως στον κατασκευαστή ελαστικών, ο οποίος έχει πολλή δουλειά να κάνει. Δεν είναι συνηθισμένα κλαταρίσματα ελαστικών, έχει να κάνει με την αξιοπιστία αλλά και το πώς τα ελαστικά συνδέονται με τις ζάντες. Θέματα που μας κόστισαν πολύ σε χρόνο. Θα πρέπει να αντιδράσουν. Σε γενικές γραμμές πάντως οι ειδικές διαδρομές ήταν ικανοποιητικές. Περίμενα κάποιες να είναι όντως σκληρές».

Acropolis Rally is completed. ✔️



We finish at the 5th place overall and we collect 3 points in the Power Stage.



It was a tough weekend overall, and the last rallies haven’t gone our way — but we are not giving up. We’ll keep pushing and give it everything to get back in the… pic.twitter.com/jfIRVr2Gbf