Στόχος του Μονεγάσκου της Ferrari είναι ακόμα ένα βάθρο στο 2025 με την αναβαθμισμένη SF-25 και οι πιθανότητες είναι με το μέρος του.

Με θετικό τρόπο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τη Scuderia Ferrari στο Grand Prix Αυστρίας. Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον παρά τα λάθη τους στο τέλος του Q3 κατάφεραν να πάρουν τις θέσεις 2 και 4 ώστε να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα την Κυριακή.

Αμφότεροι έδειξαν να έχουν ταχύτητα και ήταν οι μόνοι που απείλησαν τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι.

YES @Charles_Leclerc!! Front row on the grid!! 🔥 pic.twitter.com/u6iCt0DPl8