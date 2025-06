Η ιταλική ομάδα κάνει το πρώτο βήμα για να διορθώσει τα προβλήματα που της έχουν καταστρέψει τη σεζόν και δεν είχαν εμφανιστεί πριν τις δοκιμές του Μπαχρέιν.

Η Scuderia Ferrari συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής στον κόσμο της Formula 1, τόσο σε τεχνικό όσο και σε αγωνιστικό επίπεδο. Το κλίμα στο Μαρανέλο είναι τεταμένο, καθώς πριν από το GP Καναδά, ασκήθηκε έντονη κριτική από τα ιταλικά ΜΜΕ στον επικεφαλής της ομάδας, Φρεντ Βασέρ. Το μέλλον του στη Scuderia δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο, ενώ το επικείμενο Grand Prix Αυστρίας ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστικό.

Η επιστροφή στην Ευρώπη σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης περιόδου για τη Scuderia, η οποία καλείται να αλλάξει το κλίμα μετά από ένα απογοητευτικό πρώτο μισό της σεζόν. Η τεχνική υστέρηση και οι αδυναμίες της SF-25 έχουν θέσει την ομάδα σε αμυντική τροχιά, τόσο αγωνιστικά όσο και πολιτικά.

Στον αγώνα του Red Bull Ring η Ferrari παρουσίασε το πρώτο ουσιαστικό πακέτο αναβαθμίσεων στο 2025. Το νέο πάτωμα και διαχύτης έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιμετωπίσει τα αεροδυναμικά μειονεκτήματα που αποκαλύφθηκαν πριν από την Αυστραλία. Πρόκειται για μια θεμελιώδης αναβάθμιση και όχι απλώς ένα συνηθισμένο πακέτο.

Από τις χειμερινές δοκιμές, η SF-25 έδειξε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά εντός του ιδανικού αεροδυναμικού του παραθύρου. Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα, που ταλανίζει τη Ferrari από την πρώτη στιγμή και δεν είχε προβλεφτεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η τεχνική ομάδα υπό τους Ντιέγκο Τόντι και Λοΐκ Σέρα αναγκάστηκε να αναθεωρήσει πλήρως το αρχικό της πλάνο εξέλιξης βλέποντας το μέγεθος του προβλήματος.

Οι αναβαθμίσεις που παρουσιάστηκαν στο Red Bull Ring προορίζονταν αρχικά για το Σίλβερστον, όμως επισπεύστηκαν λόγω της αγωνιστικής πίεσης. Παρ’ ότι δεν αναμένονται «θαύματα», το πακέτο της Αυστρίας θεωρείται κρίσιμο για να ξεκλειδώσει την απόδοση της SF-25. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλα εξαρτήματα πριν από την καλοκαιρινή διακοπή.

Ο λόγος της καθυστερημένης άφιξης του πακέτου δεν είναι άλλος από την ανάγκη της Ferrari να κατανοήσει εις βάθος τα ενδογενή προβλήματα του μονοθεσίου. Η ομάδα χρειάστηκε να «παγώσει» την εξέλιξη στο Μαρανέλο και να αλλάξει τεχνική φιλοσοφία. Όπως παραδέχονται οι Σέρα και Τόντι, ο νέος τεχνικός προσανατολισμός είναι πλέον πιο συντηρητικός, αλλά ταυτόχρονα πιο ρεαλιστικός και λειτουργικός.

Ταυτόχρονα, οι δυσκολίες συντονισμού, η υλικοτεχνική υποστήριξη και το κόστος παίζουν ρόλο. Το project του νέου πατώματος ήταν ανέφικτο να υλοποιηθεί πριν τον Ιούνιο, και στον Καναδά δεν υπήρξε δυνατότητα να «κουμπώσει» στην SF-25. Το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί στην Αυστρία αποτελεί ένδειξη τεχνικής κινητοποίησης.

Εν μέσω της κακής σεζόν της Ferrari, ο Λιούις Χάμιλτον φέρεται να είχε αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του φετινού project. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής σύμφωνα με το Autoracer σκέφτηκε να παροτρύνει τη Ferrari να εγκαταλείψει πλήρως τη φετινή σεζόν ώστε να επικεντρωθεί στις τεράστιες αλλαγές του 2026.

Ωστόσο, αυτό που τον συγκράτησε σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα είναι η πίστη του ίδιου του Βασέρ ότι η SF-25 έχει ανεκμετάλλευτη δυναμική. Ο Βασέρ συνεχίζει να υποστηρίζει ότι οι αριθμοί, σε ορισμένες συνθήκες, δεν τον διαψεύδουν, κάτι το οποίο συμβαίνει σε κάθε αγώνα.

