Κυριαρχία της McLaren στις κατατακτήριες δοκιμές στο Red Bull Ring, με τη Ferrari να δείχνει σημεία ζωής.

Οι κατατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix Αυστρίας, τον 11ο γύρο του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Fomula 1, εξελίχθηκαν μόνο εν μέρει όπως αναμενόταν. Η pole position πήγε με μεγάλη διαφορά στα χέρια του Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος οδηγός όλο το 3ήμερο, αλλά η McLaren δεν «κλείδωσε» την πρώτη σειρά. Η «αιτία» ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari, ο οποίος έκανε το 2ο χρόνο και θα βρεθεί στην πρώτη σειρά της εκκίνησης.

LANDO NORRIS TAKES POLE AT THE RED BULL RING!!



A stunning lap from the McLaren driver 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/vWiwGC9Kks June 28, 2025

Ο Όσκαρ Πιάστρι δεν κατάφερε αυτήν τη φορά να περάσει τον ομόσταβλό του αλλά θα βρίσκεται στη 3η θέση της εκκίνησης, για να διεκδικήσει από εκεί τη νίκη. Δίπλα του στην εκκίνηση θα έχει τον Λούις Χάμιλτον, που ήταν 4ος, μπροστά από Ράσελ και Λόσον. Απογοήτευση για τον Μαξ Φερστάπεν στον εντός έδρας αγώνα της Red Bull, στον οποίο θα εκκινήσει από την 7η θέση.

Q1

Από το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων οι McLaren, και ιδιαίτερα ο Λάντο Νόρις, έδειξαν την ταχύτητα και τις προθέσεις τους, καταλαμβάνοντας με το ξεκίνημα τις δύο πρώτες θέσεις στον πίνακα των χρόνων. Καθώς η πίστα βελτιωνόταν οι χρόνοι βελτιώθηκαν, αλλά οι Νόρις και Πιάστρι δεν απειλήθηκαν.

Bortoleto is carrying his strong practice form into quali



He goes P5 with his first push lap 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/tmiS0uXWsJ — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Οι πέντε οδηγοί που έμειναν στις τελευταίες θέσεις δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q2 ήταν οι Στρολ, Οκόν, Τσουνόντα, Σάινθ και Χούλκενμπεργκ. Πέντε οδηγοί από πέντε διαφορετικές ομάδες, που είδαν τους ομόσταβλούς τους να περνούν -εύκολα ή δύσκολα- ενώ οι ίδιοι αποκλείονταν.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος δεν είχαμε σημαντική αλλαγή του σκηνικού. Ο Λάντο Νόρις ήταν ξανά ταχύτερος από τον Όσκαρ Πιάστρι και οι δύο οδηγοί της McLaren βρέθηκαν μπροστά από τους υπόλοιπους, με τις Ferrari των Λεκλέρ και Χάμιλτον να ακολουθούν, αλλά από απόσαση.

Το Q2 δεν ήταν χωρίς προβλήματα, καθώς 5:42 πριν από το τέλος του διακόπηκε με κόκκινη σημαία, λόγω μιας μικρής φωτιάς στο γρασίδι στην άκρη της πίστας.

🚩 RED FLAG 🚩



A small patch of grass is on fire on the start/finish straight #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/i9lNkL4GdS — Formula 1 (@F1) June 28, 2025

Όταν η δράση ξαναξεκίνησε δεν είχαμε αλλαγές στην κορυφή, αλλά δόθηκε η μάχη για την είσοδο στη 10άδα. Τελικά, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν και δεν κατάφεραν να περάσουν ήταν οι Αλόνσο, Άλμπον, Χατζάρ, Κολαπίντο και Μπέρμαν. Εντυπωσιακός ο Γκαμπριελ Μπορτολέτο με τη Sauber, που όχι μόνο πέρασε στο Q3 αλλά το έκανε και με τον 5ο καλύτερο χρόνο.

Q3

Το τριτο σκέλος είχε όπως πάντα ιδιαίτερη ένταση, ωστόσο από το ξεκίνημα του υπήρχε διάχυτη μια πεποίθηση ότι το έργο ήταν «H ΜcLaren και οι άλλοι». Έτσι, το ενδιαφέρον επικετντρώθηκε σε δύο μάχες: στην εσωτερική της βρετανικής ομάδας και σε εκείνη όλων των υπόλοιπων για να δούμε ποιος θα ήταν ο «best of the rest».

Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν ακριβώς έτσι. Ο Νόρις παρέμεινε ταχύτατος και εξασφάλισε την pole position με έναν πολύ καλό χρόνο, αλλά στη 2η θέση ανέβηκε ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari. Ο Όσκαρ Πιάστρι στη 2η γρήγορη προσπάθειά του δεν κατάφερε να βελτιώσει το χρόνο του έτσι θα εκκινήσει από την 3η θέση, έχοντας δίπλα του στην 4η θέση τον Λούις Χάμιλτον.

And Leclerc goes P2 to split the McLarens!



TOP 10 (with 5 mins to go)

Norris

Leclerc

Piastri

Hamilton

Russell

Verstappen

Antonelli

Bortoleto

Gasly

Lawson



One. More. Push. #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ASSz2rXfmb June 28, 2025

Πιο πίσω από ό,τι αναμενόταν έμειναν οι Mercedes, με τον Τζορτζ Ράσελ στην 4η θέση και τον Κίμι Αντονέλι στην 9η, αλλά και ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βρέθηκε μόλις στην 7η θέση, πίσω και από τον Λίαμ Λόσον. Ο Μπορτολέτο πήρε την καλύτερη θέση στης καριέρα του με την 8η και ο Πιέρ Γκασλί έκλεισε τη 10άδα.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Red Bull Ring θα ξεκινήσει στις 16:00 ώρα Ελλάδας.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: McLaren