Για τρίτη φορά στο 2025 ο Βρετανός οδηγός της McLaren κατάφερε να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση σε κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Αυστρίας και εντυπωσίασε με την επίδοσή του. Ο Βρετανός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο και έφτασε τις τρεις pole στο 2025.

Μάλιστα, στις κατατακτήριες του Red Bull Ring σημειώθηκε η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου για τη σεζόν του 2025.

IT’S POLE FOR LANDO! 👏



Great work out there 🧡#McLaren | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/Zy4BtirzYL