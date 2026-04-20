Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης του Μαξ Φερστάπεν στο τέλος της σεζόν, λόγω της δυσαρέσκειάς του με τους νέους κανονισμούς.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Formula 1 παραμένει αβέβαιο, με τον Ολλανδό να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης λόγω της νέας γενιάς μονοθεσίων. Το ζήτημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και όλοι καλούνται να σχολιάσουν τη στάση του οδηγού της Red Bull Racing.

Με το μέλλον του Ολλανδού να παραμένει αμφίβολο, η «ανάγκη» να προβληθεί το ζήτημα, συνήθως με τον λάθος τρόπο, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Η οπτική του Ράσελ

Ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ξεκαθάρισε πως, παρά τη σημασία του Φερστάπεν για το σπορ, η Formula 1 δεν εξαρτάται από κανέναν μεμονωμένο οδηγό.

«Η Formula 1 είναι μεγαλύτερη από κάθε οδηγό», ανέφερε ο Βρετανός, απαντώντας στο κατά πόσο το πρωτάθλημα θα επηρεαζόταν από μια πιθανή αποχώρηση του τετράκις παγκόσμιου πρωταθλητή.

Παρά τη σαφή τοποθέτηση, ο Ράσελ δεν έκρυψε πως θα προτιμούσε να συνεχίσει να αγωνίζεται απέναντι στον Φερστάπεν: «Δεν θα θέλαμε να χάσουμε τον Μαξ, γιατί όλοι απολαμβάνουμε να αγωνιζόμαστε μαζί του. Είναι μέρος της Formula 1. Έχει πετύχει αυτό που οι περισσότεροι οδηγοί ονειρεύονται, δηλαδή ένα πρωτάθλημα. Εκείνος έχει τέσσερα. Σε κάποια στιγμή της ζωής σου, θέλεις απλώς να κάνεις αυτό που σε κάνει χαρούμενο».

Οι κανονισμοί στο επίκεντρο

Το νέο τεχνικό πλαίσιο της Formula 1 έχει δεχθεί σκληρή κριτική από τους οδηγούς. Τα μονοθέσια ως μονοθέσια είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικά όπως παραδέχονται πολλοί εξ’ αυτών, ωστόσο τα μηχανικά μέρη και ειδικά η διαχείριση της μπαταρίας είναι αυτά που δημιουργούν τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ο Ράσελ δίνει μία νέα οπτική, με την αντίληψη των οδηγών να επηρεάζεται σημαντικά από τη θέση που βρίσκονται στην κατάταξη.

«Το 2022 δεν μου άρεσε καθόλου το μονοθέσιο, με το porpoising να μας καταπονεί και το αυτοκίνητο να είναι βαρύ και δύσκολο στην οδήγηση. Τότε όμως ο Μαξ δεν είχε τα ίδια παράπονα, γιατί κέρδιζε. Τώρα τα παράπονά του είναι διαφορετικά από εκείνα που έχουν Mercedes, Ferrari και McLaren, γιατί εμείς βρισκόμαστε μπροστά. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό», ανέφερε.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιανννης συζητούν για το Grand Prix της F1 στην Ιαπωνία και για τις αδυναμίες που εξέθεσε, οι οποίες απαιτούν σοβαρές παρεμβάσεις.