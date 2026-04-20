Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, τόνισε πως έχει για συμμάχους τους οδηγούς της Formula 1, με αφορμή τη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη.

Η FIA προχωρά σε εντατικές διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους της Formula 1, ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνάντησης. Η παγκόσμια ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού αναμένεται να καθίσει στο τραπέζι μαζί με ομάδες, κατασκευαστές και μετόχους της F1 και η συζήτηση αναμένεται να καθοριστεί το πλαίσιο πιθανών αλλαγών στους κανονισμούς του 2026.

Μετά από ένα προβληματικό ξεκίνημα της νέας εποχής, η ανάγκη για παρεμβάσεις θεωρείται δεδομένη. Οι οδηγοί είναι ιδιαίτερα ενοχλημένοι με την τωρινή κατάσταση και έχουν εκφράσει έντονα τις ανησυχίες τους για τη λειτουργία των νέων μονάδων ισχύος και τη διαχείριση της μπαταρίας.

Ο Σουλαγέμ πήρε με το μέρος του τους οδηγούς

Λίγο πριν ξεκινήσει η επίσημη συνάντηση, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής και των οδηγών στη διαδικασία, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα εποικοδομητικές επαφές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ της FIA και των οδηγών της Formula 1 ενόψει της συνάντησης με τους CEO και τους επικεφαλής των ομάδων για τις πιθανές αλλαγές στους κανονισμούς του 2026. Οι οδηγοί παρείχαν πολύτιμες εισηγήσεις για τις προσαρμογές που θεωρούν απαραίτητες, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί ασφαλές, δίκαιο και ανταγωνιστικό πλαίσιο αγώνων», είπε ο Σουλαγέμ θέλοντας να δείξει πως έχει στο χέρι του το πολιτικό χαρτί των οδηγών.

Διαδοχικές επαφές με όλες τις πλευρές

Παράλληλα με τους οδηγούς, η FIA έχει πραγματοποιήσει σειρά συναντήσεων με τεχνικούς εκπροσώπους των ομάδων, κατασκευαστές μονάδων ισχύος και τη Formula One Management (FOM), εξετάζοντας συνολικά το πλαίσιο των πιθανών αλλαγών.

«Η FIA έχει πραγματοποιήσει μια σειρά συναντήσεων τις τελευταίες εβδομάδες με τεχνικούς εκπροσώπους των ομάδων, τους κατασκευαστές κινητήρων και τη FOM για να συζητηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές. Η ασφάλεια και το συμφέρον του σπορ αποτελούν τον βασικό άξονα αυτών των συζητήσεων», πρόσθεσε.

Οι προτάσεις που θα ψηφιστούν αναμένεται να περάσουν από έγκριση στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ), το οποίο θα συνεδριάσει πριν το GP Μαϊάμι.