Σύσκεψη κορυφής για πιθανές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1 από την FIA, η οποία θα καθίσει στο τραπέζι μαζί με τις ομάδες και τους κατασκευαστές.

Αυτή η εβδομάδα είναι μία από τις πιο καθοριστικές στη φετινή σεζόν της Formula 1. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί μια «υψηλού επιπέδου» συνάντηση με στόχο τη λήψη αποφάσεων για πιθανές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς του 2026.

Τα τρία πρώτα Grand Prix του 2026 ανέδειξαν μια νέα μορφή αγώνων για το σπορ. Όμως αρκετά από τα θετικά των κανονισμών, όπως είναι τα μονοθέσια, επισκιάστηκαν από τα αρνητικά τα οποία οι οδηγοί εστιάζουν στη διαχείριση ενέργειας της μπαταρίας.

Τα δύο βασικά προβλήματα στο τραπέζι

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και έχουν θίξει οδηγοί και ομάδες, οι συζητήσεις εστιάζουν κυρίως σε δύο κρίσιμα ζητήματα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Το πρώτο αφορά τις κατατακτήριες δοκιμές, οι οποίες για τους οδηγούς δεν είναι το ίδιο συναρπαστικές όπως τα προηγούμενα χρόνια. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ανάγκη για αυξημένη διαχείριση ενέργειας στους γρήγορους γύρους.

Το δεύτερο, και ίσως πιο σημαντικό, σχετίζεται με την ασφάλεια. Οι μεγάλες διαφορές ταχύτητας μεταξύ μονοθεσίων έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις στην πίστα. Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο μετά το σοβαρό ατύχημα του Όλιβερ Μπέρμαν στην Ιαπωνία, σε περιστατικό με τον Φράνκο Κολαπίντο.

Οι οδηγοί ωστόσο δεν θέλουν οι αλλαγές να περιοριστούν μόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς και οι αγώνες χρειάζονται βελτίωση ώστε να είναι πιο «ελεύθεροι» από τα δεσμά της διαχείρισης της μπαταρίας.

Διαδοχικές συναντήσεις πριν την τελική απόφαση

Η σημερινή σύσκεψη έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς επαφών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Απρίλιο. Τώρα, στο τραπέζι βρίσκονται συγκεκριμένες προτάσεις, με στόχο να υπάρξει κάποιου είδους συμφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία για αλλαγές, αυτές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα χωρίς τυπική έγκριση. Οι προτάσεις θα κατατεθούν στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (ΠΣΜΑ), το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση πριν από το Grand Prix του Μαϊάμι στις αρχές Μαΐου.

