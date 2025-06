Δεν έπιασε η επίκληση του Μακερλίαν: «Παρακαλώ Θεοί του Ράλλυ Ακρόπολις να είστε καλοί μαζί μας» (vid)

O 25χρονος Ιρλανδός γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, «τραυματίζοντας» την ανάρτηση του Ford Puma Rally1.

Σε ένα από τα πιο σκληρά Ράλλυ Ακρόπολις των τελευταίων δεκαετιών εξελίσσεται το φετινό. Δεκάδες κλαταρίσματα αλλά και ατυχήματα, έχουν επηρεάσει σημαντικά τον αγώνα αρκετών πληρωμάτων.

Χαρακτηριστική περίπτωση του Τζος Μακερλίαν, ο οποίος συμμετέχει στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με το Puma Rally1 της M-Sport Ford. Καθώς την Παρασκευή ταλαιπωρήθηκε από κλατάρισμα ελαστικών, το πρωί του Σαββάτου έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Παρακαλώ, Θεοί του Ράλλυ Ακρόπολις να είστε καλοί μαζί μας σήμερα!».

🔜 🇬🇷 Day 3@AcropolisRally Gods - be kind to us today - please! 🏛️🏺#MIRallyAcademy #WRC #WRCLive #MSporters #JM55 pic.twitter.com/dEWyM7dR96