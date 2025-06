O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 την Παρασκευή στο Red Bull Ring.

Η δράση στο Grand Prix Αυστρίας, τον 11ο αγώνα της Formula 1 στο 2025 συνεχίστηκε με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν στη διάθεσή τους μία ώρα ώστε να βελτιώσουν τα μονοθέσιά τους για τη συνέχεια του τριημέρου.

Παρά τα απειλητικά σύννεφα που είχαν μαζευτεί πάνω από το Red Bull Ring, η βροχή δεν έκανε την εμφάνισή της.

