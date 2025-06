O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Red Bull Ring.

H δράση στο Grand Prix Αυστρίας, τον 11ο αγώνα της Formula 1 στο 2025 ξεκίνησε με το FP1. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθέσή τους ώστε να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Πέρα από μία-δύο περιπτώσεις κίτρινης σημαίας, δεν υπήρξε κάποιο συμβάν κατά τη διάρκεια του FP1. Στα τελευταία 10 λεπτά έπεσαν λίγες ψιχάλες στην πίστα, όμως δεν επηρέασαν το πρόγραμμα των οδηγών.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢 And the 2025 #AustrianGP weekend is GO! #F1 pic.twitter.com/ypYPoBK3eq

Στην κορυφή της κατάταξης μετά το FP1 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:05,542 αρκετά νωρίς στη διαδικασία. Ο χρόνος αυτός ήταν αρκετός ώστε να αφήσει στη δεύτερη θέση τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing για 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Στην 3η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren Racing, o οποίος έκανε έναν καλό γύρο με την αναβαθμισμένη MCL39. Ακριβώς πίσω του ήταν ο rookie Άλεξ Νταν, ο οποίος πήρε τη θέση του Λάντο Νόρις για το FP1 και μόνο στο αγωνιστικό τριήμερο.

What a great effort from Alex Dunne 👏 The current F2 championship leader goes P4 in FP1 💪 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/17eYCrSP1X

Ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine ήταν στην 5η θέση μπροστά από τον Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber, ενώ στις θέσεις 7 και 8 ήταν οι οδηγοί της Williams. O Άλεξ Άλμπον ήταν μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ, με τον Ισπανό να έχει ταχύτερη επίδοση με τη μεσαία γόμα ελαστικών.

Μόλις στην 9η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Ferrari, o οποίος είχε ένα κάκιστο FP1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 60λεπτου είχε προβλήματα με το κιβώτιο ταχυτήτων, κάτι που τον περιόρισε σε μόλις τρεις γρήγορους γύρους. Την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Ίσακ Χατζάρ της Racing Bulls.

Are we going to get some rain before the session's out?



Drivers are reporting spits and spots around Turns 3 and 4 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/dgjzUwXj4k