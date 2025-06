Η σειρά εκκίνησης έπαιξε το ρόλο της και έφερε ανατροπές στη γενική κατάταξη με μία ΕΔ να απομένει – Κλατάρισμα και για τον Ροβάνπερα.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζει να δείχνει το σκληρό του πρόσωπο και κάθε δέκατο του δευτερολέπτου κερδίζεται -ή χάνεται- με πολύ ιδρώτα. Η 6η Ειδική Διαδρομή του αγώνα, η μήκους 24,2 χλμ «Στείρι», καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη σειρά εκκίνησης, με τον Έλφιν Έβανς και τον Σεμπαστιάν Οζιέ της Toyota που μπήκαν πρώτος και 2ος αντίστοιχα να «τιμωρούνται».

Αντίθετα, οι Οτ Τάνακ και Αντριαν Φουρμό της Hyundai ήταν οι κερδισμένοι, καθώς και οι δύο βρέθηκαν μπροστά από τον Οζιέ, που προτού τα αυτοκίνητα μπουν στην ΕΔ βρισκόταν στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης.

Our guys are in formation on SS6! That means we're now 1-2 overall. #AcropolisRally #WRC pic.twitter.com/HHJXQ2Ub7F

Ο καλύτερος χρόνος της ΕΔ σημειώθηκε από τον Φουρμό, ο οποίος ήταν 3,1 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον Τάνακ, ενώ ο Μουνστέρ με το Ford Puma της M-Sport πήρε τον 3ο χρόνο, μπροστά από τους Κατσούτα και Οζιέ.

Το νέο «θύμα» των σκληρών διαδρομών του αγώνα, μετά τον Νεβίλ που είχε δύο κλαταρίσματα νωρίτερα, ήταν ο Κάλε Ροβάνπερα. Ο Φινλανδός της Toyota είχε επίσης κλατάρισμα μέσα στην ΕΔ και αναγκάστηκε να σταματήσει για να αλλάξει ελαστικό, χάνοντας σχεδόν 2 λεπτά.

SS6 Stiri⏱️17:09.8!



💢Changed a puncture



🗯️"Nothing really happened. It's weird sometimes, whole day we have had huge hits on the tires and they're fine, and now we just get a puncture out of nowhere. That's life sometimes"#KR69 #ToyotaGAZOORacing #AcropolisRally pic.twitter.com/wyLeV1jQOF