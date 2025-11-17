Σαν Σήμερα: Το εντυπωσιακό photo-finish των Γκασλί - Χάμιλτον (vid)

Ορισμένα γεγονότα της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1, μέχρι σήμερα κάνουν κόσμο να παραμιλάει. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Γεγονότα από όλο το φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ταξίδι στην ιστορία. Στη Formula 1 θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες της περασμένης δεκαετίας σε Βραζιλία και ΗΠΑ. Στο MotoGP, o Μαρκ Μάρκεθ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα, δηλαδή να κερδίζει, ενώ στο WRC ένας αγαπημένος οδηγός κατέκτησε την πρώτη του νίκη.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/11, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2002, ο Πέτερ Σόλμπεργκ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC), επικρατώντας στο Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Ο Νορβηγός οδηγός της Subaru, μαζί με τον Φιλ Μιλς για συνοδηγό, ανέκαμψε στις τελευταίες Ειδικές Διαδρομές και άφησε πίσω του το Ford Focus RS του Μάρκο Μάρτιν για 24 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 2013, ο πρωταθλητής Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε την όγδοη συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν, επικρατώντας στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ρομέν Γκροζάν με την Lotus και τρίτος ήταν ο teammate του Φέτελ στη Red Bull Racing, Μαρκ Ουέμπερ. Ο Κίμι Ράικονεν απουσίασε από τον αγώνα. επισήμως λόγω πόνων στην πλάτη του αλλά όπως ανέφεραν οι κακές γλώσσες, λόγω οικονομικών κωλυμάτων με το συμβόλαιό του. Έτσι αποφάσισε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου ώστε να είναι έτοιμος για τη σεζόν του 2015. Η Lotus τον αντικατέστησε με τον Χέικι Κοβαλάινεν.

Σαν σήμερα το 2019, ο εξάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαρκ Μάρκεθ, πήρε τη νίκη στο Grand Prix της Βαλένθια για το MotoGP, στην πίστα Ρικάρντο Τόρμο. Έτσι, έφτασε στις 12 νίκες σε 19 αγώνες εκείνη τη σεζόν και έγραψε ιστορία. Μαζί του στο βάθρο ανέβηκαν ο Φάμπιο Κουαρταραρό με μια Yamaha κι ο Τζακ Μίλερ με Ducati.

Σαν σήμερα, επίσης το 2019, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του άκρως θεαματικού Grand Prix Βραζιλίας. Οι τελευταίοι γύροι του αγώνα είχαν ανατροπές, καθώς οι δύο οδηγοί Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ και Σεμπάστιαν Φέτελ εγκατέλειψαν λόγω μεταξύ τους σύγκρουσης πριν τη στροφή 4. Το συμβάν αυτό οδήγησε στην είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας και έφερε ανακατατάξεις. Τελικά, ο Γκασλί της Toro Rosso πήρε το πρώτο του βάθρο στην F1, επικρατώντας του Λιούις Χάμιλτον σε ένα εντυπωσιακό φώτο-φίνις στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Βρετανός της Mercedes τιμωρήθηκε με χρονική ποινή μετά το πέρας του αγώνα, εξαιτίας σύγκρουσής του με τον Άλεξ Άλμπον και έπεσε 7ος. Έτσι, η τρίτη θέση κατέληξε στη McLaren του Κάρλος Σάινθ Jr., που πανηγύρισε -έστω και εκ των υστέρων- το πρώτο του βάθρο στην F1.

Φωτογραφίες: _franglish/Twitter-X