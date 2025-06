Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις έδειξε το σκληρό του πρόσωπο από τις πρωινές ειδικές διαδρομές της Παρασκευής στην Κορινθία.

Οι πέτρες μέσα στις ειδικές διαδρομές και η σκόνη σε αρκετά σημεία, ήταν οι μεγάλοι «αντίπαλοι» των πληρωμάτων το πρωί της Παρασκευής. Μετά τις ειδικές Άγιοι Θεόδωροι 1 και Λουτράκι, η Hyundai Motorsport είναι στο 1-2 με τους Τιερί Νεβίλ και Αντριάν Φουρμό.

Πολύ κοντά ο πολύπειρος Σεμπαστιάν Οζιέ (Toyota), παρά το γεγονός ότι ξεκινάει δεύτερος στις ειδικές και «καθαρίζει» το δρόμο. Προβλήματα με την επιλογή ελαστικών και το στήσιμο για τους Οτ Τάνακ (Hyundai) και Κάλε Ροβάνπερα (Toyota), οι οποίοι βρίσκονται αντίστοιχα στην 5η και 6η θέση της γενικής κατάταξης.

