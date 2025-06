Ο Γάλλος της Toyota και ο Εσθονός της Hyundai σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στη διαδρομή μήκους 1,5 χλμ. στο κέντρο της Αθήνας.

Με πολύ κόσμο να παρακολουθεί αλλά και πάνω από μία ώρα καθυστέρηση λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο της Αθήνας, διεξήχθη η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μάλιστα η τελετή εκκίνησης μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο έγινε με συνοπτικές διαδικασίες, προκειμένου να μην υπάρξει νέα καθυστέρηση.

Η υπερειδική διαδρομή είχε μήκος 1,5 χλμ. και σχεδιάστηκε στην Βασιλίσσης Όλγας και την πλατεία του Ζαππείου Μεγάρου. Την πρώτη θέση μοιράστηκαν ο Σεμπαστιάν Οζιέ(Toyota Gazoo Racing) και ο Οτ Τάνακ (Hyundai Motorsport) με χρόνο 1:18.1. Ακολούθησαν ο Τακαμότο Κατσούτα (Toyota) με 1:19.0, ο Αντριάν Φουρμό (Hyundai) με 1:19.1 και ο Τιερί Νεβίλ (Hyundai) με 1:19.2.

«Οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι ακραίες. Θα είναι πολύ σκληρός αγώνας. Οι ειδικές του Ακρόπολις είναι γεμάτες πέτρες. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε», δήλωσε ο Οζιέ. «Μέσα στο αυτοκίνητο τα πράγματα θα είναι οριακά. Η Παρασκευή θα είναι δύσκολη μέρα χωρίς σέρβις. Θα βάλουμε τα δυνατά μας», σχολίασε από την πλευρά του ο Τάνακ.

