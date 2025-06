Η αγωνιστική δράση στον κόσμο του MotoGP συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ σε δύο τροχούς να επισκέπτεται την Ολλανδία και την πίστα του Άσεν.

Δίχως διακοπή συνεχίζεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP και αυτή την εβδομάδα. Έπειτα από τον αγώνα στο Μουτζέλο, το κορυφαίο πρωτάθλημα σε δύο τροχούς ετοιμάζεται για το Grand Prix Ολλανδίας το τριήμερο 27-29 Ιουνίου στην πίστα του Άσεν. Πρόκειται για τον δέκατο αγώνα στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η διαδρομή του Άσεν είναι η μοναδική που βρίσκεται στο πρόγραμμα της κορυφαίας κατηγορίας παγκοσμίου πρωταθλήματος δύο τροχών από το 1949. Έχει μήκος 4,5 χιλιόμετρα και αποτελείται από 18 στροφές, έξι αριστερές και δώδεκα δεξιές στροφές. Πρόκειται για μία πίστα που προσφέρει πολλές ευκαιρίες για προσπέρασμα, με τους αναβάτες να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες στο μεγαλύτερο μέρος του γύρου. Το Σάββατο στον Αγώνα Σπριντ οι αναβάτες θα διανύσουν 13 γύρους. Την Κυριακή στο Grand Prix οι αναβάτες θα διανύσουν 26 γύρους.

