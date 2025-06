Φανερά ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Αυστριακός επικεφαλής της Mercedes-AMG F1 για την απόπειρα της Red Bull Racing να πάρει τη νίκη από την ομάδα του στον Καναδά.

Ένταση ανάμεσα στη Mercedes και τη Red Bull δημιουργήθηκε ξανά μετά τον αγώνα του Grand Prix Καναδά, με αφορμή την επίσημη ένσταση της ομάδας του Κρίστιαν Χόρνερ κατά της νίκης του Τζορτζ Ράσελ.

Ο Βρετανός πέρασε πρώτος την καρό σημαία, όμως η αυστριακή ομάδα βρήκε την οδήγησή του αντικανονική και θέλησε να του πάρει τη νίκη μετά τον τερματισμό. Η ένσταση εξετάστηκε από τους αγωνοδίκες, αλλά απορρίφθηκε ως αβάσιμη, διατηρώντας επίσημα τη νίκη του Ράσελ, η οποία ήταν πρώτη του στη φετινή σεζόν της Formula 1.

