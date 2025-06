Στην πενταπλή μάχη για τη νίκη στο Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ επικράτησε ο Τζορτζ Ράσελ ενώ ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε μετά τη σύγκρουση με τον Όσκαρ Πιάστρι.

Το Grand Prix Καναδά ήταν ο 10ος φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 και παρότι στο μεγαλύτερο μέρος του δεν είχε πολλές μάχες και ανατροπές, στο τέλος έγινε ιδιαίτερα συναρπαστικό.

Σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε -θεωρητική τουλάχιστον- μάχη πέντε οδηγών, η νίκη πήγε στον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος ξεκινώντας από την pole position τα έκανε όλα σωστά για να ανοίξει τον φετινό λογαριασμό για τον ίδιο και για τη Mercedes, που πανηγύρισε το 1-3.

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA! 👏🏆 A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind 💪 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull, ο οποίος προσπάθησε να ασκήσει πίεση στον Ράσελ αλλά δεν είχε την ταχύτητα να τον απειλήσει πραγματικά. Ο Ολλανδός απέφυγε όλες τις «κακοτοπιές» και είχε έναν ήσυχο και χωρίς προβλήματα αγώνα.

Ο Κίμι Αντονέλι έκανε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της της ρούκι χρονιάς του με τη Mercedes και άντεξε στην πίεση των McLaren, για να πάρει την 3η θέση και να ανέβει στο βάθρο για πρώτη φορά στην καριέρα του στην F1.

Για την 4η θέση δόθηκε πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Όσκαρ Πάστρι και τον δεύτερο στη βαθμολογία Λάντο Νόρις. Σε έναν αγώνα που η McLaren όχι απλώς δεν κυριάρχησε αλλά δεν είδε καν βάθρο, οι δύο οδηγοί της έδωσαν τη μάχη τους στην πίστα, που δεν είχε καλή κατάληξη.

Ο Νόρις στην προσπάθειά του να περάσει τον Πιάστρι, λίγους γύρους πριν από το τέλος και ενώ έδειχνε να είναι λίγο ταχύτερος, δεν υπολόγισε σωστά και έπεσε πάνω στο πίσω μέρος του μονοθεσίου του Αυστραλού. Το αποτέλεσμα ήταν ο Νόρις να εγκαταλείψει επί τόπου και ο Πιάστρι να πάρει την 4η θέση στον αγώνα.

Piastri and Norris come together in Canada! 😱



Here's the collision between the two McLarens 💥#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/sKo3GRQ63Q