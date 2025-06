Η αυστριακή ομάδα κατέθεσε ένσταση κατά του οδηγού της Mercedes-AMG και της οδηγικής του συμπεριφοράς, ώστε να του «κλέψει» τη νίκη.

Μετά την τελετή του βάθρου, τους πανηγυρισμούς και τις συνεντεύξεις Τύπου του Grand Prix Καναδά, έγινε γνωστό πως η Red Bull Racing κατέθεσε ένσταση κατά του νικητή Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδήγησε τον αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλος και έφτασε στην πρώτη του φετινή νίκη.

Στην κατάθεση ένστασης για το αποτέλεσμα του αγώνα στο Μοντρεάλ η Red Bull υποστήριξε τις εξής θέσεις:

Ωστόσο, μετά από αναλυτική εξέταση τηλεμετριών, βίντεο και διαφόρων δαιδομένων, το τμήμα των αγωνοδικών της FIA για το GP Καναδά αποφάνθηκε ότι δεν προέκυψαν «κατάλληλες ενδείξεις» για τιμωρία.

Το αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι πως χρειάστηκε να περάσουν 5 ολόκληρες ώρες για να επικυρωθεί η νίκη του Τζορτζ Ράσελ και να φύγει η όποια ανησυχία από τους ανθρώπους της Mercedes. Μάλιστα, οι αγωνοδίκες τόνισαν πως οι κατηγορίες της Red Bull ήταν αβάσιμες, οπότε η όλη φασαρία έγινε για τα… καπρίτσια της αυστριακής ομάδας.

