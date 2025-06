Με δραματικό τρόπο εξελίσσονται οι τελευταίες ώρες του θρυλικού αγώνα στο Circuit de la Sarthe, με τη Ferrari να βιώνει δύσκολες στιγμές.

Η Ferrari μπορεί να διατηρεί το προβάδισμα στις 24 Ώρες Λε Μαν για το 2025 όμως είχαμε αλλαγή στην πρωτοπορία έπειτα από μία πολύ τρομακτική στιγμή για τη #51 Ferrari 499P.

O Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι έχασε τον έλεγχο του Hypercar του κατά την είσοδο στο pit-lane και έκανε μία εντυπωσιακή πιρουέτα. O Ιταλός κατέληξε στην αμμοπαγίδα, όμως στάθηκε απίστευτα τυχερός και το Hypercar του δεν «κόλλησε». Κατάφερε να επσιτρέψει στην πίστα, όμως η πρωτοπορία χάθηκε και η #51 Ferrari έπεσε στην 3η θέση.

Alessandro Pier Guidi loses control in the #51 works Ferrari on pit-in! And loses the lead to the #83 AF Corse Ferrari. Anything can still happen in this race! #LeMans24 pic.twitter.com/VJWo0wFbB7

Στην 1η θέση είναι πλέον η κίτρινη #83 Ferrari των Γέφεϊ Γε, Ρόμπερτ Κουμπίτσα και Φιλ Χάνσον οι οποίοι έχουν προβάδισμα 17 δευτερολέπτων έναντι της #50 Ferrari που τους καταδιώκει και μειώνει συνεχώς τη διαφορά. Στην 3η θέση είναι πλέον η #51 499P, όμως βρίσκεται 23 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Η Porsche έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι της νίκης με τη #6 963 της Team Penske. H διαφορά τους από την κορυφή είναι στα 36 δευτερόλεπτα, όμως είναι σε διαφορετική στρατηγική από την πρωτοπόρο #83 499P.

H Toyota μετά την ανατολή του ηλίου και την αύξηση θερμοκρασίας σε αέρα και πίστα έχασε επαφή με την κορυφή, ενώ ένα καταστροφικό pit-stop οδήγησε το #8 εκτός 10άδας. Το μπουλόνι στο εμπρός αριστερό ελαστικό έφυγε από την πλήμνη του τροχού και από την τριβή με το αμάξωμα το ελαστικό κλάταρε.

Toyota Gazoo Racing went off the track at Dunlop Curve with the #8. The car is forced to go back to the pits due to a puncture caused by the incident.#LeMans24 pic.twitter.com/xQRrt2WGRX