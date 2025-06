Η ιταλική ομάδα προηγείται μετά από πέντε ώρες στο θρυλικό αγώνα στο Circuit de la Sarthe, όμως ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός.

Με εντυπωσιακό τρόπο εξελίσσονται οι 24 Ώρες Λε Μαν για το 2025. Ο θρυλικός αγώνας αντοχής και μέρος του WEC έχει χαρίσει μέχρι τώρα εντυπωσιακές στιγμές, με τους οδηγούς να παλεύουν σκληρά για τις κορυφαίες θέσεις.

Ο ρυθμός είναι ταχύτατος και μέχρι τώρα ο αγώνας είναι ιδιαίτερα καθαρός, μιας και δεν έχει παρέμβει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μόλις ένα ατύχημα έγινε στις πρώτες ώρες, με τη #88 να εγκαταλείπει μετά από επαφή με τις μπαριέρες στη στροφή 8.

The 93rd edition of the 24 Hours of Le Mans has officially begun and the Porsche #5 has already taken the lead!#LeMans24 #WEC #Rolex pic.twitter.com/hUWMeEeLDU