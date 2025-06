Τις τελευταίες ημέρες ο Γάλλος επικεφαλής της Scuderia δέχεται έντονη κριτική από την Ιταλία, με την καρέκλα του πλέον να… τρίζει.

Ο θόρυβος γύρω από το μέλλον του Φρεντ Βασέρ στη Ferrari έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η απουσία νικών, οι μεταβαλλόμενες επιδόσεις και οι υψηλές προσδοκίες στη μετά-Μπινότο εποχή, έχουν συνθέσει ένα κλίμα έντονης εσωστρέφειας στο Μαρανέλο.

Οι φήμες από τον ιταλικό Τύπο κάνουν λόγο για προβληματισμό στις ανώτερες βαθμίδες της Ferrari και ενδεχόμενη επανεξέταση της παρουσίας του Γάλλου στη θέση του επικεφαλής.

Σύμφωνα με την gazzetta dello sport τα επόμενα τρία Grand Prix (Καναδάς, Μ. Βρετανία, Αυστρία) θα κρίνουν την τύχη του Βασέρ. Αν η Ferrari δεν εμφανίσει σημάδια ανάκαμψης, η διοίκηση θα αξιολογήσει ξανά τη θέση του ως επικεφαλής, ειδικά με φόντο τη νέα εποχή των κανονισμών του 2026

Η Corriere della sera έκανε λόγο για ένταση στο εσωτερικό της Ferrari. Συγκεκριμένα ανέφερε πως ο Λεκλέρ αμφιβάλλει πως το μέλλον του είναι στη Scuderia, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον νιώθει πως δεν λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις του. Μάλιστα κάνει λόγο πως υποψήφιος αντικαταστάτης του είναι ο Αντονέλο Κολέτα, ο οποίος διοικεί το άκρως επιτυχημένο πρόγραμμα της Ferrari στο WEC.

Τα παραπάνω δημοσιεύματα από δύο πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας, τα οποία έγιναν στο ίδιο χρονικό διάστημα, μόνο τυχαία δεν είναι.

Στο περιθώριο του Grand Prix Καναδά, η Ferrari διέψευσε τα παραπάνω δημοσιεύματα. Από το εσωτερικό της ιταλικής ομάδας τόνισαν πως οι φήμες των τελευταίων ωρών «δεν αξίζει ούτε να σχολιαστούν».

Το 2025 είναι μία κρίσιμη χρονιά για τον Βασέρ, καθώς το συμβόλαιό του με τη Ferrari ολοκληρώνεται τον προσεχή Δεκέμβριου και ακόμη δεν έχει πρόταση ανανέωσης. Το 2024 μπορεί η Ferrari να διεκδίκησε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, όμως η φετινή σεζόν εξελίσσεται με καταστροφικό τρόπο, καθώς μετά από 9 αγώνες δεν έχει ακόμα νίκη.

