To πρόγραμμα της Formula 1 για το 2026 έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού λόγω της ημερομηνίας διεξαγωγής ορισμένων Grand Prix.

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Καναδά, η Formula 1 δημοσίευσε το αγωνιστικό πρόγραμμα του 2026. Το καλεντάρι περιλαμβάνει 24 αγώνες και εκτείνεται από τις αρχές Μαρτίου μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου.

Για συγκεκριμένους λόγους το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στο ευρύ κοινό του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι «συγκρούσεις» που έπρεπε να αποφευχθούν

Η απόφαση της Formula 1 να προγραμματίσει το GP Καναδά του 2026 την ίδια ημέρα με τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης και το GP Καταλονίας το ίδιο Σαββατοκύριακο με τις 24 Ώρες Λε Μαν έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η FOM αποκάλυψε ένα πρόγραμμα που πολλοί θεωρούν ότι υπονομεύει την παράδοση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική, όπου η F1 επιδιώκει να διευρύνει το κοινό της.

Η τελευταία Κυριακή του Μαΐου, γνωστή ως «Χριστούγεννα του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού», αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια ημέρα εορτασμού για τους φιλάθλους του motorsport. Εκείνη την ημέρα πραγματοποιούνται παραδοσιακά οι εξής αγώνες: Τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης (Indycar), το GP Μονακό (F1) και το Coca-Cola 600 (NASCAR) και δημιουργούν ένα μοναδικό τριπλό γεγονός. Οι διαφορετικές ζώνες ώρας επέτρεπαν στους θεατές να παρακολουθήσουν και τους τρεις αγώνες.

All the drama. All the heartbreak. All the milk. The 2025 #Indy500: Mini Movie. pic.twitter.com/8JWI34W83S May 28, 2025

Το 2026, ωστόσο, το GP Καναδά, προγραμματισμένο για τις 22-24 Μαΐου, συμπίπτει με τοv αγώνα στο «Brickyard» κάτι το οποίο διχάζει τους φίλους του motorsport.

Τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης, που είναι μέρος του Triple Crown του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού μαζί με το Μονακό και το Λε Μαν, ξεκινά παραδοσιακά στις 11:45 τοπική ώρα και διαρκεί περίπου τρεις ώρες. Το GP Καναδά, με ώρα έναρξης συνήθως στις 14:00 τοπική ώρα, θα επικαλύπτεται σημαντικά, καθώς και οι δύο αγώνες διεξάγονται στην ίδια ζώνη ώρας. Αυτή η σύγκρουση είναι ιδιαίτερα προβληματική.

Η F1 δικαιολόγησε τη μετακίνηση του Καναδά σε συνδυασμό με το GP Μαϊάμι (1-3 Μαΐου) για τη μείωση των διατλαντικών μεταφορών, στο πλαίσιο του στόχου της για μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2030. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Μαΐου, αντί για μια εβδομάδα νωρίτερα, θεωρείται από πολλούς περιττή.

Απόπειρα ζημίωσης του Λε Μαν

Η… σύγκρουση επεκτείνεται και στο GP Καταλονίας, προγραμματισμένο για τις 12-14 Ιουνίου του 2026. Ο αγώνας συμπίπτει με τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο θρυλικός αγώνας του Triple Crown, ολοκληρώνεται συνήθως γύρω στις 16:00 τοπική ώρα την Κυριακή, την ώρα που θα βρίσκεται σε ισχύ ο αγώνας στη Βαρκελώνη, μιας και θα ξεκινήσει στις 15:00 τοπική ώρα.

Αυτή η «ατυχής» σύμπτωση αναγκάζει τους φιλάθλους να επιλέξουν ανάμεσα στο συναρπαστικό φινάλε ενός 24ωρου αγώνα και έναν αγώνα F1, κάτι που δεν συμβαίνει συχνά.

𝗛𝗲𝗮𝘃𝗲𝗻 𝗶𝘀 𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗰𝗲 𝗼𝗻 𝗲𝗮𝗿𝘁𝗵: ready to race and ready to fight for glory. #LeMans24 #WEC pic.twitter.com/OMs4fLXoVQ June 10, 2025

Η απογοήτευση οδηγών και φιλάθλων

Φίλοι των αγώνων ταχύτητας έσπευσαν αμέσως στα social media για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις επιλογές της Formula 1 με το πρόγραμμα του 2026.

«Η F1 θα μπορούσε να είχε συνεργαστεί με την IndyCar για να κάνει την ημέρα ακόμα πιο ξεχωριστή, αντί να διαιρέσει το κοινό», ανέφερε χρήστης στο X.

Ένας άλλος έγραψε: «Προφανώς και θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις όμως η F1 δεν πρέπει να προγραμματίζει αγώνες το ίδιο σαββατοκύριακο με τους δύο μεγαλύτερους αγώνες του motorsport».

Ο οδηγός της Team Penske στο Indycar, Σκοτ Μαγκλόγκλιν, δήλωσε στο X ότι: «η F1 κατέστρεψε τα Χριστούγεννα του μηχανοκίνητου αθλητισμού». Hashtags όπως #SaveMotorsportSunday κυκλοφορούν στο X, με τους φιλάθλους να καλούν τη FIA και τη Liberty Media να επανεξετάσουν το πρόγραμμα.

Congrats to @f1 who single handedly ruined Motorsport Xmas. Indy 500 will be a scene next year. As well as the Coke 600. Good luck pic.twitter.com/9WOj79eomE — Scott McLaughlin (@smclaughlin93) June 10, 2025

Η προσβλητική στάση της Formula 1

Η έλλειψη επικοινωνίας της F1 με τους ιθύνοντες του IndyCar και του WEC, παρά την εποπτεία της FIA, είναι ξεκάθαρα η ρίζα του προβλήματος. Ένας συντονισμένος προγραμματισμός θα μπορούσε να είχε αποτρέψει αυτές τις συγκρούσεις, επιτρέποντας στους φιλάθλους να απολαύσουν κάθε γεγονός χωρίς συμβιβασμούς. Η F1 θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είχε μετακινήσει τους αγώνες σε Καναδά και Καταλονία μια εβδομάδα αργότερα ώστε να μην συμπίπτουν με το Indy 500 και τις 24 Ώρες Λε Μαν.

