Ο μεγαλύτερος αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιστρέφει και γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος με τη δράση να διαρκεί όλη την εβδομάδα.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Βρισκόμαστε στην εβδομάδα αγώνα για τις 24 Ώρες Λε Μαν. Ο τέταρτος αγώνας του WEC στο 2025 είναι προ των πυλών και όλος ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα στρέψει το βλέμμα του στο Circuit de la Sarthe της βορειοδυτικής Γαλλίας από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου.

Φέτος συμπληρώνονται 102 χρόνια από τον πρώτο αγώνα στο Μαν, ενώ είναι 93ος που θα πραγματοποιηθεί. Ο θρυλικός αυτός αγώνας θεωρείται ο πιο σκληρός, συναρπαστικός και σημαντικός στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού και υπόσχεται για μία ακόμη χρονιά έντονες συγκινήσεις, μάχες και δράμα.

Η δράση ξεκινάει την Τετάρτη με τις ελεύθερες δοκιμές, ενώ την Πέμπτη θα γίνει η διαδικασία της Hyperpole, η οποία θα κρίνει τη σειρά εκκίνησης σε όλες τις κατηγορίες.

Γνωρίστε την πίστα του Λε Μαν

Η εμβληματική διαδρομή του Σαρτ στο Λε Μαν της Γαλλίας έχει αλλάξει σημαντικά στα 102 χρόνια ιστορίας του. Στη σημερινή της μορφή η πίστα, που περιλαμβάνει και κομμάτια από δημόσιους δρόμους, έχει μήκος 13.626 μέτρα και αποτελείται από 38 ξεχωριστές στροφές.

Κάθε σημείο της πίστας έχει τη δική του, εμβληματική ιστορία. Από το σικέιν Dunlop στη γρήγορη Τέρτε Ρουζ, τις ατελείωτες ευθείες της Μουλσάν, την πάντα δύσκολη στροφή της Ινδιανάπολης, τα μοναδικά «Porsche Curves» και το σικέιν της Ford. Όλα τα παραπάνω συντελούν την απόλυτη πρόκληση για οδηγούς και μηχανές στη δυσκολότερη μάχη του χρόνου.

Κορυφαίες συμμετοχές υπόσχονται άπλετη δράση

Στο φετινό αγώνα θα πάρουν μέρος συνολικά 62 αγωνιστικά αυτοκίνητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες: Hypercar, LMP2 και LMGT3. Στην επίσημη Test Day που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, η Toyota σημείωσε την ταχύτερη επίδοση.

Η Hypercar διαθέτει συνολικά 21 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 18 είναι από το WEC. Συνολικά θα πάρουν μέρος αγωνιστικά των Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Cadillac, Alpine, BMW και Aston Martin.

Στους τρεις πρώτους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τώρα η Ferrari μετράει τρεις νίκες έχοντας το απόλυτο. Στη βαθμολογία προηγούνται οι Τζέιμς Καλάντο, Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι και Αντόνιο Τζοβινάτσι της #51 499P έχοντας 75 βαθμούς. Στη 2η θέση είναι το πλήρωμα της #50 Ferrari, οι οποίοι είναι 18 βαθμούς πίσω τους. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών η Ferrari προηγείται με 136 βαθμούς έναντι 71 της Toyota και 64 της BMW.

Στο Λε Μαν όλα μπορούν να συμβούν και σίγουρα περιμένουμε τιτανομαχίες ανάμεσα σε όλους τους κατασκευαστές. Μετά τις δοκιμές της Κυριακής όλοι πιστεύουν πως έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν τον αγώνα και η μάχη θα είναι άκρως συναρπαστική.

Στην LMP2 θα πάρουν μέρος συνολικά 17 πρωτότυπα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Μπορεί η κατηγορία να έχει καταργηθεί στο WEC, όμως η δημοφιλία της σε άλλα πρωταθλήματα καθιστά την παρουσία της αναγκαία. Κορυφαίες ομάδες όπως οι United Autosports, IDEC Sport, Inter Europol Competition και Cool Racing επιστρέφουν διεκδικώντας τη νίκη.

Στην LMGT3 θα πάρουν μέρος 24 αγωνιστικά αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα 18 είναι του WEC. Στην κατηγορία αυτή παίρνουν μέρος αγωνιστικά τύπου GT3 από κορυφαίους κατασκευαστές όπως: Porsche, Ferrari, Aston Martin, McLaren, Lexus, Lamborghini, Corvette, Ford και BMW.

Ένας ξεχωριστός αγώνας

Οι 24 Ώρες Λε Μαν περιλαμβάνονται στο λεγόμενο Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού μαζί με το Grand Prix Μονακό και τα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης. Είναι ένα όνειρο για πολλούς οδηγούς να ανέβουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Σαρτ μπροστά σε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Λόγω της τεράστιας σημασίας του ο αγώνας δίνει διπλάσιους βαθμούς στους 10 που βαθμολογούνται (σ.σ. στις κατηγορίες Hypercar και LMGT3) κάτι το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο στο πρωτάθλημα οδηγών του WEC.

Πρόγραμμα 24 Ώρες Λε Μαν σε ώρες Ελλάδος

Τετάρτη 11 Ιουνίου

15:00-18:00 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

19:45-20:15 – Κατατακτήριες LMP2 και LMGT3

20:30-21:00 – Κατατακτήριες Hypercar

23:00-01:00 (Βράδυ Τετάρτης) – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Πέμπτη 12 Ιουνίου

15:45-18:45 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

21:00-21:50 – Hyperpole LMP2 και LMGT3

22:05-22:55 – Hyperpole Hypercar

Παρασκευή 13 Ιουνίου

00:00-01:00 (Βράδυ Πέμπτης) – Τέταρτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 14 Ιουνίου

13:00-13:15 – Warm-Up

17:00 – Εκκίνηση Αγώνα

Φωτογραφίες: fiawec/X