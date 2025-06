Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η αγωνιστική δράση στο Grand Prix Καναδά, η Formula 1 επισημοποίησε το καλεντάρι του 2026.

Πριν καλά-καλά συμπληρωθεί το πρώτο μισό της φετινής αγωνιστικής σεζόν, η Formula 1 παρουσίασε το πρόγραμμα αγώνων για το 2026. Όπως φέτος έτσι και του χρόνου το καλεντάρι περιλαμβάνει 24 αγώνες, το ανώτατο όριο που επιτρέπουν οι κανονισμοί.

Το 2026 είναι η σεζόν που αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό οι τεχνικοί κανονισμοί, ενώ το σπορ θα περάσει σε νέα γενιά μονάδων ισχύος.

Ο πρώτος αγώνας του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αυστραλία, όπως έγινε φέτος. Η σεζόν ξεκινάει νωρίτερα στις 8 Μαρτίου, ενώ δεύτερος αγώνας είναι στην Κίνα.

Η μεγάλη αλλαγή στο πρώτο μισό της σεζόν παρατηρείται στον μήνα Μάιο. Ο Καναδάς είναι μετά το Μαϊάμι, ενώ το Grand Prix του Μονακό θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2026.

Το τελευταίο μέρος της σεζόν αναμένεται αρκετά απαιτητικό. Οι τελευταίοι έξι αγώνες θα διεξαχθούν σε 7 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως η χρονιά τελειώνει με δύο triple-headers. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια έτσι και φέτος το φινάλε της σεζόν θα γίνει στο Άμπου Ντάμπι.

Το 2026 θα προστεθεί μία νέα πίστα στο πρόγραμμα. Η Μαδρίτη θα φιλοξενήσει το Grand Prix Ισπανίας, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος για τις 11-13 Σεπτεμβρίου.

Η Ισπανία θα έχει για πρώτη φορά δύο αγώνες στο πρόγραμμα μετά το 2012, καθώς η Βαρκελώνη δεν χάνει τη θέση της, με το Grand Prix να διεξάγεται μήνα Ιούνιο. Αυτό σημαίνει πως η Ίμολα θα αποχωρήσει από το καλεντάρι κι έτσι την Ιταλία θα εκπροσωπεί μόνο η Μόντσα.

