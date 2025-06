O Τούρκος αστέρας του WSBK θα κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και θα οδηγεί στο MotoGP πάνω στη σέλα μοτοσικλέτας της Yamaha.

Το MotoGP θα αποκτήσει έναν νέο αστέρα από το 2026 καθώς ο Τόπρακ Ραζγκατλίογλου ανακοινώθηκε ως ένας εκ των δύο αναβατών της Pramac Yamaha. O Τούρκος είναι το μεγαλύτερο όνομα αυτή τη στιγμή στο WSBK και έχει κατακτήσει δύο παγκόσμιους τίτλους.

O πρώτος ήρθε το 2021 όταν οδηγούσε για την εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στο WSBK. O Ραζγκατλίογλου μεταπήδησε στην BMW το 2024 με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Νικολό Μπούλεγκα της Ducati.

🚨 BREAKING 🚨 Two-time #WorldSBK World Champion @toprak_tr54 will jump to #MotoGP with @pramacracing in 2026! 🤝 #MotoGP2026 pic.twitter.com/a3TY9uFtbS

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε ξανά τον Τοπράκ στην οικογένεια της Yamaha. Η μετάβασή του στο MotoGP είναι ταυτόχρονα μια “επιστροφή στο σπίτι” και μια συναρπαστική νέα πρόκληση, που έχει σχεδιαστεί με τον ξεκάθαρο στόχο της σταδιακής ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου. Πιστεύουμε ότι το 2026 είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει η κίνηση που πολλοί φίλαθλοι περίμεναν», δήλωσε ο επικεφαλής της Yamaha MotoGP, Πάολο Παβέσιο, ο οποίος γνωρίζει καλά τον Ραζγκατλίογλου από το WSBK και θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταγραφή.

Λεπτομέρειες αναφορικά με το συμβόλαιο των δύο πλευρών δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο η συμφωνία τους αναμένεται να έχει πολυετή διάρκεια. Η κίνηση αυτή γίνεται σε ένα πολύ σημαντικά κρίσιμο χρονικό σημείο, μιας και το 2027 το MotoGP μπαίνει σε μία νέα εποχή με νέα γενιά κινητήρων και ελαστικών.

The Turkish superstar @toprak_tr54 is ready to rumble in #MotoGP next season! 🇹🇷#MotoGP2026 pic.twitter.com/WMkPdRDFqF