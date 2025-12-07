Γίνετε οι πρώτοι που θα ζήσουν από κοντά τη νέα εποχή βιώσιμης και premium ηλεκτροκίνησης.

Η NIO, το premium brand ηλεκτρικών οχημάτων, και το πλήρως ηλεκτρικό αστικό μοντέλο firefly, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα από τον Όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, παρουσιάζονται στο κοινό μέσω μιας νέας εμπειρίας ηλεκτροκίνησης στο Golden Hall. Οι επισκέπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν test drives και να γνωρίσουν από κοντά τη νέα γενιά ηλεκτρικών οχημάτων που φέρει τη φιλοσοφία «Blue Sky Coming», το όραμα της NIO για ένα φωτεινότερο και βιώσιμο μέλλον.

Νέα εποχή ηλεκτροκίνησης με τα μοντέλα NIO

Στο πλαίσιο της δράσης “Drive into the NIO experience”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δοκιμάσουν το έξυπνο SUV NIO EL6, το NIO ET5 με χαρακτηριστικά supercar και το shooting brake NIO ET5 Touring. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, οι συμμετέχοντες συνοδεύονται από ειδικό NIO Expert, ο οποίος παρουσιάζει τις τεχνολογικές δυνατότητες των οχημάτων και απαντά σε όλες τις σχετικές ερωτήσεις.

Κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας αποτελεί η NOMI, η πρώτη παγκοσμίως ενσωματωμένη AI βοηθός σε όχημα, η οποία ενισχύει την αλληλεπίδραση του οδηγού με το αυτοκίνητο και διαμορφώνει μια προσωποποιημένη οδηγική αίσθηση.

Η πρώτη εμφάνιση του firefly στην Ελλάδα

Παράλληλα, το firefly πραγματοποιεί την πρώτη του επίσημη εμφάνιση στη χώρα. Το πλήρως ηλεκτρικό compact μοντέλο απευθύνεται σε οδηγούς που κινούνται καθημερινά στο αστικό περιβάλλον και αναζητούν ευελιξία, μοντέρνο design και έξυπνες τεχνολογικές λύσεις. Με νεανικό χαρακτήρα και «fun-to-drive» προσανατολισμό, το firefly στοχεύει να συστήσει μια φρέσκια προσέγγιση στην αστική ηλεκτροκίνηση.

Διαθεσιμότητα test drive

Τα test drives για τα μοντέλα NIO και firefly πραγματοποιούνται καθημερινά στο Golden Hall, με άμεση δυνατότητα κράτησης για κάθε ενδιαφερόμενο εδώ.