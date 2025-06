Ο Ντέρεκ Ουόργουϊκ, ο οποίος διατελεί αγωνοδίκης της FIA στη Formula 1 μίλησε για το συμβάν που σημάδεψε το Grand Prix στη Βαρκελώνη.

To Grand Prix Ισπανίας έχει περάσει στην ιστορία, όχι όμως το συμβάν του 64ου γύρου ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ. Οι οδηγοί των Red Bull Racing και Mercedes-AMG F1 είχαν επαφή στη στροφή 5, με τον Ολλανδό να δέχεται ποινή 10 δευτερολέπτων ως υπαίτιος.

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το τι έγινε στους τελευταίους γύρους και ποια θα έπρεπε να ήταν η ποινή του Φερστάπεν. Η FIA πέρα από την ποινή που έδωσαν οι αγωνοδίκες στο τέλος του GP Ισπανίας δεν έχει κάνει κάποια άλλη επίσημη τοποθέτηση επί του θέματος.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk