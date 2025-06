Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερες από 24 ώρες, όμως ακόμη προσπαθούμε να «χωνέψουμε» όλα όσα έγιναν στο τέλος του Grand Prix Ισπανίας και την… κανονικότητα που προσπαθούν να μας πλασάρουν.

Στη Formula 1 έχουμε δει συναρπαστικούς, βαρετούς, ανατρεπτικούς, καθηλωτικούς αγώνες, όμως σπάνια βλέπουμε στιγμές όπως αυτή στο Grand Prix Ισπανίας του 2025.

Ομολογώ πως ακόμη προσπαθώ να συγκρατήσω τα νεύρα μου από αυτά που αντίκρισα, αυτά που ακολούθησαν μετά τον τερματισμό και αυτά που συνεχίζουν να μας πλασάρουν σήμερα. Ελάχιστες φορές έχω σηκώσει τα χέρια μου ψηλά, όμως το ερώτημα παραμένει: Γιατί;

The votes are in 🗳️



Your @salesforce Driver of the Day is Max Verstappen #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/whisiPFowQ — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Κίνηση-ντροπή για τους αγώνες ταχύτητας

Στον 64ο γύρο του αγώνα στη Βαρκελώνη αντικρίσαμε ένα σκηνικό που είχαμε να δούμε αρκετό καιρό: Έναν οδηγό να χτυπά με πρόθεση έναν άλλο. Από τη ζωντανή μετάδοση έγινε αντιληπτό το τι συνέβη, το κατάλαβαν ακόμη και οι σχολιαστές (σ.σ. του F1 TV) και είχαν μείνει σοκαρισμένοι με αυτό που είδαν, όπως όλοι μας.

Έχουμε δει στο παρελθόν επαφές, συγκρούσεις ανάμεσα σε οδηγούς, όμως αυτό που είδαμε ξεπέρασε τα όρια. Ο Φερστάπεν, μέσα στον εκνευρισμό του που πήρε εντολή από την ομάδα να αφήσει τον Τζορτζ Ράσελ να περάσει για προηγούμενο συμβάν, έκανε το αδιανόητο. Άφησε το πόδι από το γκάζι και τη στιγμή που ο Βρετανός τον προσπερνούσε, πάτησε το γκάζι τέρμα (σ.σ. όπως δείχνει και η τηλεμετρία) σε σημείο που σε άλλους γύρους φρέναρε και έπεσε πάνω στον αντίπαλό του.

Drama in the closing stages of the race! 😱



Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk June 1, 2025

Αυτές οι κινήσεις είναι απαράδεκτες. Από μικρή ηλικία όσοι θέλουν να ασχοληθούν με τους αγώνες ξέρουν πως απαγορεύεται να χτυπάς με πρόθεση αντίπαλό σου. Σε οποιοδήποτε άλλο σπορ (πλέον ακόμη και στο NASCAR) τέτοιες οδηγικές συμπεριφορές έχουν ως αποτέλεσμα σκληρή ποινή και στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποκλεισμό από τον αγώνα. Εδώ όμως είχαμε απλά μία ποινή 10 δευτερολέπτων, 3 βαθμούς στην αγωνιστική άδεια του Φερστάπεν και τίποτα περισσότερο.

Πάμε παρακάτω, δηλαδή... Ε, όχι! Δεν μπορώ να ανεχτώ πως ένας οδηγός στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που είναι παράδειγμα για νέους οδηγούς, νέα παιδιά, να συμπεριφέρεται έτσι επειδή εκνευρίστηκε. Δεν αρμόζει τέτοια συμπεριφορά σε έναν επαγγελματία 27 ετών που βρίσκεται 10 χρόνια στην F1. Όσο καλός οδηγός κι αν είσαι, όσους τίτλους ή νίκες να πάρεις, τέτοιες κινήσεις δεν σε καθιστούν θρύλο αλλά ένα κακομαθημένο που νομίζει πως μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει επειδή δεν του βγήκε ένας αγώνας και τσαντίστηκε.

Μετά τον αγώνα ερωτώμενος για το αν χτύπησε με πρόθεση τον Ράσελ, ο Φερστάπεν απάντησε: «Έχει σημασία;». Ούτε άρνηση, ούτε δικαιολογία, έτσι βρε παιδί μου για τα μάτια του κόσμου. Τίποτα, σαν να παραδέχεται την ενοχή του. Μάλιστα όταν έμαθε πως ο Ράσελ τον κατηγόρησε για εσκεμμένη κίνηση είπε: «Την επόμενη φορά θα φέρω χαρτομάντηλα». Απύθμενο θράσος.

Λίγες ώρες μετά σε ανάρτηση που έκανε στα social media παραδέχθηκε την ενοχή του. «Δεν έπρεπε να συμβεί», έγραψε ο Φερστάπεν.

Max Verstappen posts his reaction to yesterday's race on Instagram 🗣️👇#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/hxiNG3VFFZ — Formula 1 (@F1) June 2, 2025

Τιμωρία σαν χάδι

Να μπούμε στο μυαλό των αγωνοδικών. Είχαν δύο γύρους για το φινάλε. Έπρεπε να πάρουν μία απόφαση για ένα συμβάν. Είδαν πως υπήρχε επαφή μεταξύ δύο οδηγών και έβγαλαν ένα πόρισμα: 10 δευτερόλεπτα. Από αυτό προκύπτει όμως είναι πολύ σοβαρό και αφορά την ακεραιότητα όχι μόνο του motorsport αλλά και της FIA.

Τα 10 δευτερόλεπτα του Φερστάπεν για πρόκληση σύγκρουσης με άλλον οδηγό είναι ίδια ποινή με αυτή του Άλεξ Άλμπον, ο οποίος έκοψε την πρώτη στροφή για να διατηρήσει τη θέση του νωρίτερα στον ίδιο αγώνα. Επίσης είναι μικρότερη ποινή από του Ράσελ στο Μονακό (σ.σ. πήρε ποινή διέλευσης), ο οποίος κέρδισε μία θέση κόβοντας μία στροφή. Είναι λοιπόν αντιληπτό πως ένα τόσο σοβαρό συμβάν οδήγησε σε μία ποινή πολύ μικρή για το μέγεθός της παράβασης.

🚨 PENALTY 🚨



Max Verstappen is given a ten-second time penalty, demoting him to P10 in the race results #F1 #SpanishGP — Formula 1 (@F1) June 1, 2025

Άρα λοιπόν μας λέει η FIA πως μπορεί κάποιος οδηγός να κερδίσει μία θέση, ένα βάθρο ή απλά και μία νίκη αν χτυπήσει με πρόθεση αντίπαλό του και θα πάρει απλά 10 δευτ. ποινής τα οποία μπορεί να καλύψει.

Είναι ζήτημα ηθικής

Ακόμα ένα ζήτημα που προκύπτει. Ο Φερστάπεν δεν αρνήθηκε μετά τον αγώνα πως εσκεμμένα χτύπησε τον Ράσελ και με τη σημερινή του ανάρτηση παραδέχεται την ενοχή του. Γιατί αυτό πρέπει να είναι ανεκτό; Γιατί πρέπει να το περνάμε «στο έτσι» με βίντεο του Λάντο Νόρις να λέει: «χαχα αυτό το έκανα στο Mario kart» και αντιδράσεις για χαβαλέ;

Θα παρέμβει η FIA σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ηθικής και αγωνιστικής ακεραιότητας; Θα υπάρξει κάποια παρέμβαση ή τιμωρία για αντιαθλητική συμπεριφορά με πρόθεση; Να θυμίσω πως η FIA επενδύει κάθε χρόνο εκατομμύρια δολάρια για την οδική ασφάλεια ενώ την ίδια ώρα ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 χτυπάει με πρόθεση άλλον οδηγό γιατί είχε νεύρα και δεν τιμωρείται ουσιαστικά.

Για τέτοια συμβάντα η μαύρη σημαία, δηλαδή ο αποκλεισμός από τα αποτελέσματα, είναι μονόδρομος όπως επίσης η τιμωρία αποκλεισμού από τον επόμενο αγώνα. Έτσι, θα υπάρχει παραδειγματική τιμωρία και αυτό δεν πρέπει να ισχύει για έναν οδηγό, αλλά για όλους. Αλλιώς μιλάμε για αγώνες-παρωδία στους οποίους μας νοιάζει ο τζέρτζελος, οι αμφιλεγόμενες στιγμές και όχι η ουσία του racing.

Εύχομαι αυτή να ήταν η τελευταία φορά που είδαμε μία τέτοια κίνηση εντός πίστας από οδηγό. Κάτι μου λέει όμως πως όσο υπάρχει ατιμωρησία, τέτοια φαινόμενα όχι μόνο θα συνεχιστούν, αλλά θα εξαπλωθούν και σε άλλες μορφές αγώνων. Οι αγώνες δεν πρέπει να είναι συγκρουόμενα και ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Πρέπει να είναι μία μορφή διασκέδασης που προσφέρει χαρές, λύπες και δίοδο για να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα και την τοξικότητα,

Φωτογραφίες: Getty Images/Redbullcontentpool.com