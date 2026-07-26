Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον ξεκίνησε την αντεπίθεση της McLaren (vid)

Η ιστορία είναι η πηγή της γνώσης, που σε ταξιδεύει στα χρόνια και τα γεγονότα που έγιναν. Αυτό φυσικά ισχύει και για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, που έχει χαρίσει αμέτρητες στιγμές πάθους, ενθουσιασμού, αγωνίας στους εκατομμύρια φίλους του. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα.

Πληθώρα αγώνων από τον κόσμο της Formula 1, με το επίκεντρο να είναι πίστες στην Ευρώπη όπως το Χοκενχάιμ και το Χανγκαρόρινγκ. Σήμερα, θα μάθουμε τι έγινε σε εκείνο το παραλίγο «μαύρο» Grand Prix Ουγγαρίας του 2009 και πώς η Ferrari έκανε την έκπληξη στην ίδια πίστα 6 χρόνια μετά. Στο MotoGP θα μάθουμε για δύο αγώνες επί ευρωπαϊκού εδάφους, σε δύο διαφορετικές δεκαετίες.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 26/7, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1987, ο Νέλσον Πικέ κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη σεζόν κερδίζοντας έναν επεισοδιακό αγώνα στο παλιό Χοκενχάιμ. Η Williams του Νάιτζελ Μάνσελ και η McLaren του Αλέν Προστ είχαν βρεθεί αμφότερες στην πρωτοπορία αλλά εγκατέλειψαν, με το event να ολοκληρώνεται με μόλις 7 μονοθέσια στην πίστα. Δεύτερος τερμάτισε ο Στεφάν Γιοχάνσον και τρίτος ο Άιρτον Σένα.

Σαν σήμερα το 1992, ο Νάιτζελ Μάνσελ έφτασε έναν αγώνα μακριά από την μαθηματική κατάκτηση του τίτλου στην F1, κερδίζοντας εύκολα το GP Γερμανίας. Ο Ρικάρντο Πατρέζε με τη δεύτερη Williams έκανε λάθος στην προσπάθεια να περάσει τον δεύτερο στην κατάταξη Άιρτον Σένα κι έτσι το τελευταίο σκαλί του βάθρου κατέληξε στον Μίκαελ Σουμάχερ.

Σαν σήμερα το 1998, ο Τζανκάρλο Φιζικέλα εκκίνησε από την pole position για πρώτη φορά στην F1, ξεκινώντας ως επικεφαλής στο GP Αυστρίας με μια Benetton και έχοντας στο πλάι του την Sauber του Ζαν Αλεζί. Ωστόσο, η σειρά αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας διαδικασίας κατατακτηρίων δοκιμών υπό βροχή και ο αγώνας σε στεγνό οδόστρωμα, έφερε αποκατάσταση της «κανονικότητας». Οι Μίκα Χάκινεν και Μίκαελ Σουμάχερ τέθηκαν επικεφαλής στον χαοτικό πρώτο γύρο, με τον Φινλανδό της McLaren να κερδίζει τελικά χωρίς ουσιαστική απειλή.

Σαν σήμερα το 2009, με τον Φελίπε Μάσα να νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση έπειτα από το ατύχημά του στις κατατακτήριες δοκιμές, πραγματοποιήθηκε το GP Ουγγαρίας της F1. Ο Λιούις Χάμιλτον με την αδύναμη McLaren MP4-24 κατάφερε να κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο μισό και τέθηκε επικεφαλής. Έκανε κρίσιμα προσπεράσματα, ειδικά επί του Μαρκ Ουέμπερ της πανίσχυρης Red Bull Racing και έφτασε στην πρώτη του νίκη στη σεζόν. Στο βάθρο οι δύο οδηγοί πλαισιώθηκαν από τον Κίμι Ράικονεν της Ferrari. Ο Χάμιλτον αφιέρωσε τη νίκη του στον Μάσα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2009, ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο ανταποκρίθηκε επιδέξια στον απρόβλεπτο βρετανικό καιρό και σημείωσε την πρώτη του νίκη στο MotoGP, κερδίζοντας στο Ντόνινγκτον Παρκ. Δεύτερος ήταν ο Κόλιν Έντουαρντς και τρίτος ο Ράντι Ντε Πουνιέ.

Σαν σήμερα το 2015, ο Σεμπάστιαν Φέτελ πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Ουγγαρίας με την Ferrari και αφιέρωσε τη νίκη του στον αδικοχαμένο Ζιλ Μπιανκί. Η Ferrari είχε τον πρώτο λόγο στον αγώνα, καθώς οι οδηγοί της Mercedes αντιμετώπισαν αμφότεροι προβλήματα στα μονοθέσιά τους. Έτσι το βάθρο συμπλήρωσαν οι οδηγοί της Red Bull Racing, Ντανιίλ Κβιάτ και Ντάνιελ Ρικάρντο.

Σαν σήμερα το 2020, η πίστα της Χερέθ φιλοξένησε αγώνα του MotoGP για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα λόγω της αναγκαιότητας που επέβαλε η πανδημία της COVID-19. Έτσι το event ονομάστηκε GP Ανδαλουσίας. Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος κέρδισε με εμφατικό τρόπο, μπροστά από τους Μάβερικ Βινιάλες και Βαλεντίνο Ρόσι.

Φωτογραφίες: F1/Χ